设计抢镜，实力霸屏！华为 P50 宝盒高频亮相虎年春晚

1983 年，伴随着第一届春晚成功举办，从此“春晚”这个新生文化事物已经成为春节最重要的一部分，成为贴对联、放鞭炮之外的“新民俗”，也是中国人除夕夜必不可少的文化大餐。

春晚，更是一面折射出中国社会发展和科技变迁的镜子，伴随着几代人成长的青春记忆中，春晚从最早期的“黑白色”到如今多地域的“跨屏”、从最开始的略显挤簇小舞台到如今有着 5G、8K、xR 等技术加持的 LED 大舞台，如果说春晚节目向全世界展示着中国人的文化自信，那么如今的春晚舞台，则更多的呈现了中国智造的强大科技自信。

事实上，不仅仅是舞台的变化，手机作为春晚节目上至关重要的道具，在这几十届的春晚节目上，也悄然发生着变化。1993 年春晚，赵本山表演的小品《老拜年》，那部象征身份的大哥大就曾出现在舞台上，成为不少 80 后大孩子的青春回忆。而在智能手机人手一部的现在，谁又能想到，在不可逆的时代浪潮下，短短几年时间里，大哥大已经成为了时代印记。

华为折叠屏成“虎年春晚最忙道具”，留下中国智造科技印记

在今年的虎年春晚上，不少眼尖的观众都发现了一个科技品牌再次成为春晚舞台上的最忙“嘉宾”。在备受关注的《父与子》《还不还》《发红包》等小品节目上，沈腾、沙溢、张小斐等新一代喜剧演员们，都手持着华为 P50 Pocket、华为 Mate X2 折叠屏手机轮番上台。

不仅如此，在春晚“摇红包”互动游戏中，观众席下的华为 P50 Pocket 也是吸足了电视机前观众们的目光，成为一道靓丽的春晚科技风景线。

虎年春晚小品《发红包》中的华为 Mate X2 典藏版折叠屏手机

虎年春晚小品《还不还》演员沈腾手中的华为 P50 Pocket 折叠屏手机

虎年春晚小品《父与子》中的华为 Mate X2 典藏版折叠屏手机

贾玲、张小斐出演的小品《喜上加喜》，出现的华为 P50 Pocket 折叠屏手机

虎年春晚观众席下的华为 P50 Pocket 折叠屏手机

不仅如此，在微博上，也有不少网友开始围绕春晚亮相的华为手机开启了热烈讨论，华为 P50 Pocket、Mate X2 两款折叠屏手机更是被网友亲切的称之为“虎年春晚最忙道具”，仅仅一天，该话题下的阅读量就接近 2000 万，这也足以说明华为折叠屏手机强大的影响力了。

上文也提到过，作为春晚节目中的重要道具，从最早期的大哥大、寻呼机，到 21 世纪初的无绳电话、小灵通、功能机... 通信工具的变化，也反映着我国科技水平进步。而来到后智能手机时代，华为作为该领域的强大领导者，早在 2019 年，华为手机就开始陆续登上春晚舞台。

比如在 2019 年春晚小品节目《站台》上，最早出现的华为 Mate20 系列手机；2020 年春晚节目上主持人手持的华为 P30 Pro，同年沈腾 / 马丽、贾玲 / 张小斐、黄晓明等表演的小品中使用的 Mate 30 系列手机；再比如 2021 年春晚贾玲小品中出现的 Mate 40 Pro 等等。

华为手机的高频出现，也让华为手机与春晚紧紧相连，其见证了科技水平的进步、人民群众生活的蒸蒸日上，也为滚滚向前的时代，留下了属于我们自己的科技印记。

为什么登陆春晚的是华为手机？

写到这里，也许有读者会产生好奇，为什么频繁登陆春晚的是华为，而不是其它国产科技品牌？我想，由浅至深，可以简单归纳为三方面的原因：

其一，这些登台的华为手机，都有着极高的辨识度，可以让观众一眼认出该品牌的产品，而这本身就极具话题性，可以很好的在春晚节目过后产生一定的讨论和传播；

其二，是华为手机的强大产品力，无论此前登陆春晚节目的华为 Mate20、30、40 系列手机，还是今年虎年春晚上高频出现的华为 P50 Pocket、Mate X2 折叠屏手机，其都是同时代里最佳的旗舰级智能手机代表，无论是从设计、影像、性能、通讯等不同领域评价，这些华为手机，在手机市场中都拥有明显且不俗的硬实力，旗舰级地位毋庸置疑，这也是中国科技的最佳代表；

其三，则是华为品牌背后迎难而上的拼搏精神，这也是几千年来中华人民最宝贵品质的传承和见证。敢问有哪个品牌，能扛着四轮制裁，终端业务的车轮仍滚滚向前。

最佳折叠代表，最佳影像旗舰

本届春晚亮相的华为 P50 Pocket 和 Mate X2 两款折叠屏手机，可以说是华为在折叠屏领域探索的集大成之作。

以华为 P50 Pocket 为例，作为华为全新形态的折叠屏旗舰，也是华为 P50 家族的新成员，华为 P50 Pocket 像精致的宝盒一样上下向内翻折，机身纤巧轻薄，外观简洁优雅。为了呈现更好的展开姿态，华为 P50 Pocket 采用新一代水滴铰链，折叠后呈近乎无缝视觉效果，更实现纤薄的机身厚度，展开时厚度为 7.2mm，折叠后仅 15.2mm，小巧玲珑，令人爱不释手。

此外，华为 P50 Pocket 提供晶钻白、曜石黑双色，晶钻白运用业界首创的双面立体微雕工艺，呈现别具匠心的艺术感。曜石黑别致的镜面工艺，让手机背面如镜面般闪耀，携手国际知名的高定设计师 Iris Van Herpen 共创的华为 P50 Pocket 艺术定制版，更是将科技与艺术的精妙融合，在春晚节目上，这三款配色的华为 P50 Pocket 都曾亮相，相信足以让心动的用户“魂牵梦绕”了。

除了创新的折叠形态设计之外，为了满足更多用户需求，适用更多使用场景。华为 P50 Pocket 在创新硬件实力、软件适配和应用、生态内容等方面不断提升，尤其在华为影像上再次迎来重大技术点升级创新。

首先是影像方面，华为 P50 Pocket 搭载全新超光谱影像系统，首创 XD Fusion Pro 引入超光谱影像技术，后置三摄，分别为 4000 万像素原色摄像头、1300 万像素超广角摄像头、3200 万像素超光谱摄像头，还继承了 P50 系列的原色引擎和计算光学，进一步放大影像能力。

借助华为 P50 Pocket 折叠形态优势，可以解锁多种自拍交互方式。比如通过背面万象双环的创新设计，一镜一相可将后摄镜头直接用于自拍，并通过外屏实时预览，让后置最强的自拍硬件为人像摄影带来更好的摄影交互体验。同时得益于全新特别调校后置人像自拍算法，结合超光谱影像系统的大底优势增强暗态解析力，可以给用户提供最自然、最真实的人像自拍效果。

打破边界是这次华为超光谱影像系统带来的最直接技术认知，通过影像技术开辟出新的使用场景，比如华为 P50 Pocket 这次带来的超光谱健康测肤功能，不同于传统的第三方测肤软件，华为超光谱健康测肤是通过超光谱超级影像单元，进行深层检测皮肤状态，系统会根据更精准的测量结果为用户提供智能化、全体候的护肤建议等。

可以说，华为 P50 Pocket 承载了华为对折叠屏手机全新形态以及行业趋势的前沿思考，借助对顶级硬件、创新交互、应用生态三位一体产品力的全新升级，实现了对折叠旗舰行业标准的新定义。而借助 Harmony OS 系统带来的鸿蒙生态，华为 P50 Pocket 还可以连接其他鸿蒙设备，加入华为构建的万物互联生态中，通过手机自带的超级终端，折叠屏手机就可以与智慧屏、耳机等设备一键互联，还可通过 HUAWEI Share 与显示器笔记本一碰连接，文件互传。单凭实力，这样的折叠屏旗舰，值得上春晚，也足以在春晚上抢一波风头。

写在最后：

作为拥有最顶尖的技术工艺，也是中国智造的最佳代表，华为 P50 Pocket、Mate X2 折叠屏手机产品登上春晚，证明了华为在高端手机市场以及折叠屏领域的强大号召力，也是华为创新能力、硬核实力的展现，更是业界市场的广泛认可和消费者的支持。如果你近期有购买折叠屏的打算，那么有着春晚“背书”的华为 P50 Pocket、Mate X2，值得你去关注和尝试。