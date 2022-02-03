全球第一例：飞行汽车持证上天，宝马发动机油电混动，续航 1000 公里

“飞车党”狂喜，终于可以合法上天了。全球第一张针对飞行汽车的适航证刚刚颁出。

不过，这辆飞行汽车既不是来自我们熟知的新势力，迈出这历史性一步的，也不是中美这两个科技大国。

首获适航证，是一辆什么车？

AirCar，来自中东欧国家斯洛伐克的一家专做飞行汽车的公司克莱因视觉。

2019 年这款 AirCar 就在上海进博会上亮相过。

AirCar 设计最高时速 250 公里，飞行最高高度 3000 米，航程可达 1000 公里。

与小鹏汽车设计的纯电飞行汽车不同，采用混合动力，搭载宝马的一款 160 马力汽油发动机，在任何加油站都能补能。

AirCar 外观采用流线型的设计，以获得更好的飞行性能，同时配备了宽大的机翼和尾翼，地面驾驶状态时，机翼可以收起，同时汽车的尾翼也会收缩，变成一辆跑车。

▲ 整个变形过程需要 120 秒左右

整车车长达到 5.2 米左右。此外，作为地面驾驶考虑，还配备了头灯，同时其轮圈也采用了碳纤维材质，以减轻重量。

飞行汽车的驾驶舱除了多个仪表盘，还拥有多个控制开关，以及一块显示屏。操控方面，依旧使用汽车方向盘进行控制。

2021 年 6 月 28 日，Klein Vision 使用 AirCar 完成了一次从斯洛伐克尼特拉国际机场到首都布拉迪斯拉发国际机场的 35 分钟的飞行，这也是这款飞行汽车的首次公开演示。

斯洛伐克其实也是是传统工业强国。以前和捷克还是一家时，就有著名军工厂斯柯达，二战后转型做了汽车。

现在，汽车工业依然是斯洛伐克最重要的支柱产业，拥有全世界最先进的生产线。大众、奥迪、保时捷、雪铁龙等等都在斯洛伐克设厂。

国内进口的奥迪、保时捷豪华车型，大部分是在斯洛伐克生产的。

这件事有什么意义，适航证是什么？

啥是适航证？

这是各国的民航管理部门根据本国相关标准对民用航空器颁发许可证件，证明某一航空器处于安全可用状态。

没有这个证明，航空器是无法上市销售或投入运营的。

2019 年的上海世博会时，Klein Vision 曾说预计 3 年量产。

所以这张全球首个飞行汽车适航证，是飞行汽车从实验走向量产的第一步。

这是不是说，普通消费者能很快买到飞行汽车了？

还真不一定。

中国“飞车党”，离上天还有多远？

中国国内做飞行汽车的企业很多，除了大家听到最多的小鹏飞行汽车，还有美股上市的亿航智能、清华大学支持孵化的玮航科技，以及吉利汽车旗下子公司太力飞车等等。

其中进度最快的是亿航智能，除了试飞秀肌肉，还签下了商业订单。今年年初日本空中交通数字平台公司 AirX 与亿航智能签订 50 架飞行汽车 EH216 订单。

但是在国内市场准入方面，这些公司都没有新的进展。

而且即使某一家企业获得了适航证，也不代表他就打开了中国市场。

中国民航局颁发的适航证，一般都是针对单个航空器的。

比如南航要从波音购买一架 787 客机，必须要为这一架飞机去申请适航证，而下一次购买同型号飞机，还需再次申请。

这个规定具有明显的航空工业特色，因为客机的生产销售数量有限，与汽车企业一年几十上百万的产销量根本不是一个概念。

这也就为飞行汽车的产品路线和国内市场前景蒙上一层不确定。

如果要符合当前中国民航管理规定，飞行汽车的产量必然难以扩大，无论小鹏、吉利，还是亿航智能，他们推出面向 C 端的产品大概率会是价格昂贵的富人玩具。

而要把飞行汽车做成大众消费品，法规方面则面临必要更新，甚至是开辟一个新的行业标准和准入法规。

与之配套的，还有新的交通法规和城市管理挑战… 这些社会层面的议题，已经远远超出了科技公司的能力范围。

所以，斯洛伐克给飞行汽车颁出了第一张适航证的确具有里程碑意义，但离飞行汽车走进普通人的生活，还有很长的一段路。

你怎么看飞行汽车的前景，是噱头还是下一个风口？