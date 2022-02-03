扎克伯格：努力构建元宇宙，2022 年有 7 大投资重点

2 月 3 日消息，Meta 创始人兼首席执行官马克・扎克伯格 （Mark Zuckerberg） 表示：“随着人们转向我们的产品以保持联系，企业继续使用我们的服务实现增长，我们的季度业绩稳健。”“我对过去一年在 Reels、商业和虚拟现实等重要增长领域取得的进展感到鼓舞，我们将在 2022 年继续投资这些和其他关键优先事项，同时努力构建元宇宙。”

2022 年的七个投资重点：

1、Reels：迄今为止增长最快的内容形式，已经是 Instagram 参与度增长的最大贡献者，并且在 Facebook 上的增长也非常迅速。

2、Community Messaging：我们将帮 WhatsApp 上的人们更好地组织他们的群聊，并让他们更容易找到他们所属社区的信息。我们还正在 Facebook 和 Messenger 上构建 Community Chats。Business Messaging：我们正在与 Uber 和 JioMart 等公司合作，帮助人们通过聊天直接预订乘车或提供杂货。我们正在构建新的工具来使网上购物更方便。

3、Commerce：我们的商务工具是人们和企业通过我们的应用程序进行无缝衔接的买卖。一年半前推出的 Shops 让人们在发现新品牌或新产品后尽可能轻松地进行购买，而无需切换到浏览器或重新输入他们的付款信息。

4、Ads：由于 Apple 的 iOS 变化和欧洲的新规定，可用于投放个性化广告的数据越来越少。我们正在重建大量广告基础设施，以便能够继续提供高质量的个性化广告。

5、Privacy：重建隐私计划和隐私审查流程。我们加强隐私保护，包括 WhatsApp 上的端到端加密备份和消失消息，以及 Messenger 上的端到端加密语音和视频通话。未来将专注于在更深层次上对我们的隐私承诺进行编码。

6、AI：投资回报比预期更高。帮助构建元宇宙。我们的 AI Research SuperCluster 一旦在今年晚些时候完成，将成为世界上最快的超级计算机。

7、Metaverse：硬件：人们在 Quest 商店内容上花费了超过 10 亿美元；我们正在努力在今年发布一款高端虚拟现实耳机；将继续在开发第一款全增强现实眼镜 Project Nazare 方面取得进展。软件：Horizon 是核心，今年计划在移动设备上推出 Horizon 版本，这将为 VR 之外的更多平台带来早期的元宇宙体验。化身（avatars）：可以在 Quest、Facebook、Instagram 和 Messenger 中使用同一个化身，充当 2D 社交应用程序和 3D 沉浸式虚拟现实体验之间的一座桥梁。我们致力于让它具有表现力和高保真度。