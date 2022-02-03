索尼：《战神 4》登陆 PC 大获成功，36 亿美元高价买 Bungie 另有隐情

IT之家 2 月 3 日消息，在索尼的 2021 年第三季度财报电话会议上，执行副总裁兼首席财务官 Hiroki Totoki 简要提到，最近推出的《战神 4》PC 版取得重要成功，将 PlayStation IP 扩展到更多受众。

游戏 IP 在多个平台上的部署是索尼的主要增长机会，PC 版《战神 4》和其他第一方游戏的成功证明了这一点。

《战神 4》PC 在 1 月初发布后，几周内一直是 Steam 上最畅销的游戏。Steam Spy 估计销量在一百多万份，并且有 97% 的好评率。

IT之家了解到，Totoki 还谈到了收购 Bungie 的交易。他解释说，以 36 亿美元高价收购 Bungie 的交易，其实还包含挽留员工的钱。

Bungie 是一家私人公司，其大部分股份归其员工所有。因此，支付对价的目的是激励股东和其他创意人才在收购完成后继续在 Bungie 工作。 在 36 亿美元的收购对价中，约有三分之一主要包括对员工股东的延期付款，条件是他们继续受雇和其他留任激励措施。 这些金额将在收购完成后的几年内支付，并将记录为用于会计目的的费用。我们预计这些延期付款和其他保留激励措施中约有三分之二将在收购完成后的头两年内支出。

此外，索尼承认，收购 Bungie 的部分原因是其现有的内部团队可以学到很多东西，比如《命运》《光环》等游戏涉及的长期服务，这些游戏模式有望在未来几年成为索尼游戏产品的主要组成部分。另一方面，Bungie 也希望学到索尼的跨媒体专业知识。