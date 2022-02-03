微软 CEO 纳德拉：收购动视暴雪不会引发反垄断审查，将打造在线互动核心

北京时间 2 月 3 日晚间消息，据报道，微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）日前表示，微软收购动视暴雪（Activision Blizzard）交易将为“元宇宙”业务提供基石，成为未来在线互动的核心。

在上个月宣布以 750 亿美元收购动视暴雪交易后，微软 CEO 纳德拉日前首次接受媒体专访。他在采访中表示，最初为视频游戏开发的技术，有朝一日将塑造微软的大部分软件，并成为下一个大型计算平台的核心。随着人们将越来越多的时间投入到“元宇宙”中，收购动视暴雪交易将成为未来在线互动的核心。

纳德拉还认为，这笔交易不会引发反垄断审查，微软无需做出任何让步，即可获得监管部门的批准。但同时，纳德拉也承认，监管机构可能会关注这笔交易对“元宇宙”未来发展的影响，而不仅仅是目前的游戏市场。

2014 年，纳德拉被晋升为微软 CEO 后不久，就面临着“放弃 Xbox 游戏部门，将资源集中在云计算市场”的呼声。但相反，纳德拉却看到了通过在线游戏社区建立新客户基础的机会。他就任 CEO 后的第一笔交易，是收购 3D 世界构建游戏《我的世界》（Minecraft）。

与此同时，他进一步发展了微软在个人和商业软件领域的主导地位，并扩大了云和服务器产品。在纳德拉的任期内，微软的股价上涨了 8 倍，依然是世界上最大的软件集团。

上个月，在宣布以 750 亿美元收购视频游戏开发商动视暴雪（Activision Blizzard）交易后，微软又将成为全球第三大游戏公司（基于营收），仅次于腾讯和索尼。

这笔交易不仅将扩展微软在游戏领域的垂直整合，为其 Xbox 游戏机和 PC 游戏分发系统提供更多内容，还展示了纳德拉如何看待在线互动的未来。纳德拉表示，这笔交易是微软迈向“元宇宙”的一步，将为“元宇宙”业务提供基石”。

在该交易宣布后，纳德拉日前首次接受了媒体的专访，阐述了游戏将如何塑造下一个计算平台。

以下为采访内容摘要：

问：你刚出任 CEO 时，微软的大部分业务是商业技术，帮助数百万工人完成他们的工作。这些年来，随着向云计算的转变，微软经历了一些令人惊叹的变化。现在，你收购了一家大型游戏公司，人们都在想，这两家公司适合在一起吗？

纳德拉：在微软，我总是想三件事，后来又增加了第四件事。我们一直拥有的三样东西是：编写软件的工具、提高个人和组织生产力的工具，以及游戏。这是微软自古以来就做的三件事。第一款游戏《Flight Simulator》，甚至在 Windows 出现之前就开发出来了，它运行在 DOS 系统上。因此，对我来说，游戏、编码和生产力工具是核心。

我们非常成功地增加的第四件事，是成为一家企业公司，即构建企业基础设施和商业应用程序。许多人认为，我们做不到，但现在我们就在这么做。这其中，游戏的整合越来越紧密。20 年前，虽然 Xbox 问世了，但在某种程度上还是一种副业。而现在，游戏的未来是 Game Pass（订阅服务）、XCloud（云游戏服务）和游戏机，当然还有 PC。我最热衷的功能之一是，无需下载即可立即玩游戏。

问：帮助人们玩游戏，与你的客户，以及你正在建立的社区，有什么联系？你是如何帮助他们过上自己的生活的？

纳德拉：以“元宇宙”正在发生的事情为例。什么是“元宇宙”界？它本质上就是创造游戏。它是关于能够将人、地（Place）、物放入一个物理引擎，然后使物理引擎中的所有人、地、物相互关联。你和我很快就会坐在会议室的桌子旁边，要么是我们的化身，要么是我们的全息图，甚至是带有环绕音频的 2D 表面。这就是游戏。

因此，我们在触及“元宇宙”构建的系统方面的方法，本质上就是让游戏构建大众化，把它带给“任何想要建造任何空间”的人，本质上是将人、地方和事物数字化，并通过他们的物理存在，将彼此联系在一起。

问：但是玩这些游戏的人，在玩第一人称射击游戏的，他们进入游戏的原因是非常清楚的，与“元宇宙”没有任何关系。只是想找一点乐趣。未来会怎样？在微软花巨资购买的知识产权里，人们会做什么？

纳德拉：首先，仔细想想，我们拥有的游戏类别比第一人称射击要广泛得多。例如，我们喜欢《Flight Simulator》，喜欢《我的世界》，当然还有第一人称射击游戏或（赛车游戏）《Forza》。想想看，我们是如何从文化的视角来讲述赛车的故事的。我们开发的新游戏《Forza Horizon 5》完全是关于墨西哥的，墨西哥的背景和赛车。可以设想一下，我在《Forza》里的化身就是我的车，以及我是如何装饰它的。

对我来说，仅仅在游戏构建方面表现出色，就可以让我们建立下一个平台，本质上就是下一个互联网：身临其境般地存在。之前，我们玩了一款游戏，但我们不在游戏里。现在，我们可以通过这些虚拟化身开始梦想：我们真的可以在游戏中，就像我可以和你一起在会议室开会一样。这个比喻和技术 ，会在不同的背景下表现出来。

再举个例子。在零售业或建筑业方面，就像创造一个数字事物：你有一家工厂，试图想象如何模拟它的运作。这也是一种游戏练习，只不过你不是在玩游戏，你在试图模拟一个工厂是如何运作的。

问：对于未来的“元宇宙”，人们在游戏中的行为方式，与他们在其他地方（如工作环境）的行为方式，两者之间是否存在重叠？在游戏中长大的年轻一代现在已经加入了劳动力大军，他们将如何看待这些技术，以及他们在工作中所做的事情？

纳德拉：游戏的美妙之处在于，在世俗的基础上，你每年每天都会看到年轻人玩游戏，这会告诉你，他们对“计算机中介界面”（CMI）的期望是什么。

因此，当这一代人接触到与工作相关的一些方面时，你就可以判断出，他们对沉浸式环境的期望是什么。以我们正在做的关于“人们应该如何与其化身相关联”的研究为例。化身是什么？你和我可能会有一种特殊的理解，尤其是与那些已经在《我的世界》或《Forza》中建立了化身的小孩子相比。他们会说，“哦，是的，我想使用虚拟化身”，因为在不同的背景下拥有 多个身份，是一件令人期待的事情。

记住这一点，当我们在“可能被认为是与工作相关的“产品中引入新工具和新功能时，绝对是有必要的。

问：听起来，习惯由化身代表是关键的一步，这也是你们在协作软件 Teams 中所做的事情。对我来说，这似乎是一个很大的转变：我将以某种卡通人物的身份参加一个会议。

纳德拉：今天，当你访问网站，会看到一堆文本、视频和图片，你会与之互动。但是，还有什么方式可以让你更身临其境地与数字内容互动呢？它依然是关于人的，关于地点和事物的，但如果你把它放在空间（三维）里 ，你可以看到 X、Y 和 Z 坐标，而不只是 X 和 Y。而且，更有趣的是，你可以身处空间中，可以环顾四周，事情也会随之发生变化。这就是我们的愿景。

坦率地说，我们正在构建“元宇宙”应用程序（如果可以这么称呼），或者说在商业应用程序、生产力工具，以及会议和游戏方面的体验，所有这些都在一个公共的平台上。化身、2D 化身都已经出现在我们的 Teams 应用程序 中。人们希望拥有一个化身，能同时从你的脸和音频中接收信号。这对参加会议的人来说是一种非常舒适的方式。

Teams 拥有的功能之一是“Together”模式。例如，可以将人放在圆形剧场的环境中。你和我可以坐在那里，但事实上只有我们的视频。

问：那么你认为，这适用于任何有员工和客户的公司吗？他们将不得不重新考虑这些数字互动是如何进行的吗？

纳德拉：当你和我们这个行业的任何人交谈时，我们总是说，所有的事情都必须重新考虑。但现实是，这将是一种进化。事实上，我非常依赖有史以来最著名的工作协作工具，即“工作场所”！

它已经被改进了 200 多年，我们不会突然放弃工作场所。我们已经了解了如何有效地利用它来推动协作、团队合作和工作效率。只是我们也认识到，我们不能认为工作场所永远是理所当然的。

在某种意义上，这场疫情给我们带来的一线希望是：我们已经了解到，我们仍可以继续合作，仍可以继续提高自己的技能，同时通过这些数字连接来照顾人民的整体福祉。

当相关限制解除后，我们不会说：“哦，让我们回到 2019 年吧。”当然，我们也不会像 2020 年或 2021 年那样，取而代之之的将是“混合工作场所”。会议室里总会有人，但也会有远程参与者，后者的比例可能是 10%、15% 或 20%。

针对“远程参与”的期望已经永远改变了。它们不会是二等的，它们想要一流的体验。现在，你需要在会议室中安装摄像头，将会议室中每个人的分区显示为他们自己的对话框，这样才能使用聊天功能。在这方面，我们还有一些新的发明要做，让已经聚集在一起的员工，和相距遥远的元阿公，可以走到一起，有效地合作。

问：你提到的一件事是，“元宇宙”就像互联网一样，是一个平台，是一系列互联技术，是相互关联的，所以我们最终不会有很多独立的“有围墙的花园”。但怎么能保证这一切不会发生呢？在这一点上，就像相互独立的游戏一样，“元宇宙”是由像你们这样的公司创建的一个独立的东西。未来将会发生什么，来将这些东西联系起来？

纳德拉：在某种程度上，这是当前互联网未完成的事业。如果不能从一个网站转到另一个网站，让我的身份“互通互联”，那我们的内容关系就真的复杂了。然后，在中间出现了移动互联网，由于应用商店的运作方式，我们被“脱媒”（去中介化）了， 甚至连开放网络上的联系都被切断了。

那么，现在，让我们至少回到基本的问题上来，即使我从一个游戏转到另一个游戏，或者我从一个网站转到另一个网站，我实际上可以不被其他人中途脱媒。

问：微软有一个被广泛使用的“事实上的身份标准”，你们将如何推动有关身份的行业标准呢？

纳德拉：我认为，我们想要的第一件事就是，允许“身份互联”。即作为用户，拥有自己的身份，并能在不同的资产中使用它。

那么如何真正做到身份互联呢？从今天的“单点登录”上，即可略窥一斑。单点登录的本质上就是，在多个应用系统中，只需要登录一次，就可以访问其他相互信任的应用系统。除此之外，还能有更多的共享吗？如果我和一家商店交易，买了一些东西，那些东西不在你的身份里，它们在商店里。

首先开始的第一个地方，可能是我们现在对 Windows Store 所做的事情。例如，允许不同的支付工具，甚至可以在多个商店使用，这就是开始允许多个身份和多个商店关系的一种方式。

问：回到混合工作模式。尽管对于许多公司和个人来说，在家办公是一种危机，但有一个明确的技术解决方案，那就是小组视频会议或协作软件，所有人都在同一立场上。但在混合办公模式下，所有这一切都改变了。一些人想要重新在一起，一起工作；但办公室以外的人，不想错过正在发生的事情。所以，这是不是比你两年前面临的问题更难破解呢？

纳德拉：毫无疑问，这是一个更难的问题，但不是因为技术的复杂性。首先是员工的期望，所有的调查数据都指出了这一悖论，即 70% 的人希望在一起，但同时也有 70% 的人希望有灵活性。这就是混合工作模式的悖论。

从技术层面讲，我觉得我们做得很好。有些事情我们必须要做，对吧？例如，人工智能驱动的智能摄像头，可以分割会议室，给每个人一个空间。这些都是可以解决的问题，而且已经在我们的实验室里。所以我想说，技术方面的东西已经基本完成了，尽管有些还要等到今年年底。但还有一些“软技能”方面的东西需要重新建立，比如团队规范，如何设定议程，如何召开会议，一些典型的领导力，以及管理工作等。

基本上，我们需要带领我们的 18 万名员工重新定位如何工作。你如何召开会议可能是最大的变化，让每个人都有发言权，每个人都能贡献自己的力量。聊天室里的气氛一定要活跃起来，文档必须要共享。这些软技能几乎与技术同样重要。

问：企业如何让员工相信，无论他们是在家里还是在办公室，他们并不会两败俱伤？因为无论在那里，他们都没有得到理想中想要的体验。

纳德拉：我认为这就是领导力很重要的地方。 当我感觉自己没有被倾听时，或者当我无法在我的事业或工作产品上取得进展，或者我无法进行有效的协作，无法有效地进行团队合作时，就会感到沮丧。考虑到你的期望值发生了变化，你需要的是能够改变你如何参与、如何完成任务的人。

例如，在微软，我们非常重视管理培训，而不是传统上我们擅长或专注的东西。在去年，我想要感谢上帝，我们之所以这样做，是因为它在疫情期间帮助了我们很多。

问：回到动视暴雪，这让我们意识到一件事，你们现在是一家大公司了，可以用零钱买东西了。那么，你接下来的工作是不是让人们相信，你们与其他受到反垄断监管关注的技术平台不一样？

纳德拉：归根结底，所有的分析都必须基于特定的环境，比如什么类别，市场结构是什么？即使在这笔交易完成之后，我们也只是第三大游戏公司，且市场占有率较低，这突显了内容创作平台的碎片化程度。当然，在这个高度分散的地方，我们将成为一个重要的参与者。

此外，还要考虑到：为什么这些内容公司试图变得更大？这是因为制约因素真正存在的地方是发行。你知道唯一开放的游戏内容发布平台是哪一个吗？是 Windows。而 Windows 上最大的商店是 Steam，不是我们的。人们可以使用任何支付工具，而所有其他游戏分销平台都封闭的。

在某种程度上，这就是为什么我们非常希望，通过变得更强大，即使市场占有率很低，我们也可以使用 XCloud 这样的东西，为许多小公司创造更多的发行量。

问：监管机构是否应该着眼于下一个平台？

纳德拉：在某种意义上，监管框架既需要向前看，又需要向后看， 采纳我们在开放网络或开放商店政策中使用的一些原则。我们很高兴地说， 我们已经在以这种方式运营。所以，我关心的是让所有参与者都有平等的规则，无论是通过立法，还是通过监管。无论哪种形式，我们都会非常开放，并参与其中。