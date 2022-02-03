美国法院：由于缺少证据，苹果 iPhone 在防水性方面误导顾客的说法不成立

IT之家 2 月 3 日消息，据路透社报道，美国一名联邦法官驳回了一项拟议的集体诉讼，该诉讼指控苹果在 iPhone 的防水性方面误导客户。

自 iPhone 7 推出以来，苹果在其营销活动中广泛宣传 iPhone 的防水性，包括声称某些型号可以在 4 米的深度下浸泡 30 分钟。

来自纽约的两名原告和来自南卡罗来纳州的一名原告在纽约南区对苹果公司提起诉讼，理由是“虚假和误导”的失实陈述，据称这使苹果对 iPhone 收取的费用是“普通智能手机的两倍”。

现在，美国地方法官 Denise Cote 裁定，虽然原告合理地声称苹果的广告可能会误导一些客户，但并没有证明他们的 iPhone 因苹果承诺的“液体接触”而损坏。法官还没有发现任何欺诈证据，理由是缺乏证据表明苹果公司有意夸大其防水声明以谋取商业利益。

法院还裁定，没有足够证据表明原告在选择购买 iPhone 时依赖欺诈性营销声明。代表原告的律师表示，他的客户对判决感到失望，目前尚未决定是否上诉。

IT之家了解到，尽管此案已被驳回，但一名意大利法官在 2020 年底对苹果公司处以 1200 万美元的罚款，理由是在 iPhone 的防水性方面误导客户。该裁决解释说，苹果没有适当地澄清其防水声明仅在特定条件下是正确的，例如在使用静态和纯水的受控实验室测试期间，而不是在消费者的正常使用条件下。

根据苹果的说法，防水和防尘不是永久性条件，并且会由于正常磨损而随着时间的推移而恶化。苹果的保修也不包括液体损坏，因此在接触液体时最好小心。