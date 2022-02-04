Epic 喜加一：《尤卡莱莉与无妄巢穴》免费领取，原价 78 元

IT之家 2 月 3 日消息，Epic 公布了新一周的免费领取游戏，平台跳跃游戏《尤卡莱莉与无妄巢穴》限时免费领取，原价 78 元。

《尤卡莱莉与无妄巢穴》是《尤卡莱莉大冒险》的续作，支持简体中文。这款游戏此前赠送过，没有领到的IT之家小伙伴可以补齐了，截止 2 月 11 日。

下周赠送的游戏为《逆风停航》，是一款孤岛求生题材的角色扮演游戏，融合了生存、探索、打造等元素。

《尤卡莱莉与无妄巢穴》：点此领取

游戏介绍：

Yooka 和 Laylee 又回到了 Playtonic Games 的全新冒险中！由于他们宿敌 Capital B 的邪恶计划，二人组需要再次行动起来拯救世界。为了阻止他用“蜂群思维”装置奴役整个蜜蜂王国的邪恶计划，我们的英雄们需要前往 Capital B 的“无妄”巢穴进行战斗。事情似乎很艰难，但在 Phoebee 女王和她的皇家战蜂的帮助下，Yooka 和 Laylee 仍有胜利的可能！

2.5D 平台跳跃！

每个关卡都美轮美奂，细节考究。Yooka、Laylee 和众多形形色色的角色（好坏都是），都在美丽的 2.5D 世界中栩栩如生的重现。

3D 世界地图！

世界地图可不只是让你用来选关的，这里会带给你完全不同的游戏体验！通过完成目标及谜题，拯救皇家蜂团并找到藏品来探索并解开更多 2D 关卡。

其他关卡地区！

觉得自己把关卡摸熟了吗？那就试试其他地区！在世界地图上拨动开关来创建全新的地貌。接上电，将它们沉入水中、冰冻或直接上下颠倒来体验完全不同的挑战！

深入“不可能”巢穴！

玩家能随时挑战企业 B 的“不可能”巢穴，不过可能会发现没有皇家蜂团的帮助会很困难。

完成关卡来释放皇家蜂团，这样牠们就会在你挑战企业 B 卑鄙的陷阱时提供防御！

《尤卡莱莉与无妄巢穴》：点此领取