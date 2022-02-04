美股收跌，微软跌近 4%，爱奇艺跌逾 5%，Meta 暴跌 26%

北京时间 2 月 4 日消息，Meta 利润远低于预期引发科技板块大溃败，美股三大股指均出现下跌，纳指跌幅更是超过 3.7%。截至收盘，道指跌 518.17 点，跌幅为 1.45%，报收 35111.16 点；标普 500 指数跌 111.94 点，跌幅为 2.44%，报收 4477.44 点；纳指跌 538.73 点，跌幅为 3.74%，报收 13878.82 点。

美国主要科技巨头悉数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 陆金所前两大股东持股比例超过半数

陆金所市值约为 120 亿美元。Tun Kung Company Limited 目前是陆金所第一大股东，持股比例为 27%；第二、三大股东持股比例分别约为 23% 和 15%。前两大股东持股比例超过半数，这意味着它们对公司决策有相当大的影响力。

Simply Wall St 的最新数据显示，陆金所内部人员持股比例不足 1%，不过，他们可能通过更复杂的投资关系持有公司股份。内部人员持有价值 9600 万美元的陆金所股票。

包括散户在内的公众投资者持股比例为 20%，因此他们的影响不容忽视。虽然 20% 的持股比例不足以让公司做出偏向他们的决策，但仍然会对公司政策产生影响。非上市公司在陆金所的持股比例为 27%。上市公司持有 23% 的陆金所股票，虽然不能确定，但它们之间可能业务相似，也可能存在战略合作关系。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

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下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Meta 市值单日减少创下纪录 扎克伯格个人财富缩水逾 1800 亿

发布令人失望的利润预期后 Meta 市值单日蒸发金额创下美国企业纪录，星期四 Meta CEO 马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 个人财富缩水 290 亿美元（约合人民币 1849 亿元）。Meta 股价一度暴跌 26%，市值蒸发逾 2000 亿美元。《福布斯》的数据显示，这使得扎克伯格个人财富缩水至 850 亿美元，在富豪排行榜上位居第 12 位。扎克伯格在 Meta 中的持股比例为 12.8%。

扎克伯格位居个人财富单日缩水最多的富豪之列，仅次于特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 去年 11 月的 350 亿美元。马斯克曾在 Twitter 用户中开展调查：自己是否应该出售持有的 10% 公司股份。迄今为止特斯拉股价尚未从由此引起的抛售潮中恢复过来。

Meta 当地时间星期三以苹果隐私政策变化、来自 TikTok 和 YouTube 的竞争日趋激烈为由，发布低于华尔街的业绩预期后，至少 21 家券商下调了其目标股价。