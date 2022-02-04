晋级决赛！中国女足亚洲杯点球大战淘汰日本，支付宝发大“红包”

IT之家 2 月 4 日消息，北京时间今天凌晨，中国女足以一场荡气回肠的胜利，在 2022 女足亚洲杯半决赛中，点球大战淘汰日本，时隔 14 年再度晋级亚洲杯决赛，也让球迷重温拼搏到底、永不言弃的女足精神！赛后，一直支持中国女足发展的支付宝在其官微上火速表态：来点实际的 —— 奖金，已经安排上了！春节期间还在海外征战、带给国人胜利与感动的女足姑娘，收到一份特别的暖心大“红包”！

2019 年 7 月，支付宝宣布“十年十亿”中国女足支持计划，从中国女足国家队训练水平提升、女足球员伤病保障及退役转型、女足技术发展及教练员培养、青少年女足运动推广及发展等方面，全面助力女足发展。这其中，也包括了对国家队各级女足参加国际赛事的补贴及奖金。据了解，计划实施前两年的两亿资金中，已经有超过千万元用于国字号球员及教练组的奖金，切实提高了女足球员及教练组的待遇。

昨晚的比赛，也让人看到了东京奥运结束后，重装上阵的中国女足焕然一新的状态。在头号射手王霜因伤缺阵的情况下，女足队员顽强地把比赛带进加时，两度落后两度扳平，最终战球逆袭。作为水庆霞执教后的首场国际大赛，中国女足在此前的小组赛前两场分别以 4 比 0、7 比 0 大胜中国台北和伊朗女足，随后东道主印度队因队内多名球员感染新冠疫情宣布退赛，女足姑娘以小组头名挺进八强，并在四分之一决赛中 3 比 1 逆转击败越南队，晋级四强的同时，也锁定了一张 2023 年女足世界杯入场券。

IT之家获悉，本届亚洲杯结束后，支持优秀女足球员留洋计划，也将纳入足协的重点工作中，支付宝今年的一亿支持资金，将具体补贴到这一计划，为女足留洋球员提供生活、训练的最好保障。

此外，支付宝还将协助足协开发区块链球员数据系统，记录和分析女超等各级联赛和青训比赛视频和数据，持续提高女足国家队和青训水平；同时开发青少年女足精英球员选拔系统，发掘更多有天赋的女足球员。