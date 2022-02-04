《幽灵线：东京》Steam 预购开启：推荐配置 GTX 1080，支持简中

IT之家 2 月 4 日消息，今天，《幽灵线：东京》游戏在 Steam 和 PS5 上开启预购。在 PC 平台，这款游戏的推荐配置要 GTX 1080 显卡。

游戏介绍：

直面未知，揭开真相，拯救东京

在一位险恶神秘学者的操纵下，致命的超自然之力入侵东京，令东京的人口瞬间消失。与强大灵体结成同盟，在他们的 复仇之路 上助一臂之力，掌握各类强力技能，解开消失事件背后的黑暗真相。在《Ghostwire: Tokyo》中直面未知。

鬼灵出没的美丽东京

探索为超自然之力所扭曲的不一样的东京。从超摩登城市景观，到黑暗的幽深巷道和古老雅致的寺院，穿行于别样的美感之间，发现城市中横行的妖怪 —— 徘徊在街巷间的复仇之灵。

探索涩谷十字路口、东京铁塔等标志性的地标，发现在次世代技术渲染下的动人细节。体验民众消失后时间停止的街道，深入光怪陆离的地下世界，拯救你的家人。

毁天灭地的元素技能

可升级的元素能力，和鬼灵追猎技能融会贯通，与超自然威胁对峙。凭借空灵之力，飞越东京天际线，翱翔街巷之间，发现新的任务，甚至可以先发制敌。