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《原神》2.5 版本「薄樱初绽时」将于 2 月 16 日到来，新版本内容公布

2022/2/4 20:38:58 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 Jack张宇航YMMTwilightiy 的线索投递！

IT之家 2 月 4 日消息，《原神》2.5 版本「薄樱初绽时」前瞻特别节目今日举行，期间公布了一些关于新版本的信息。据悉，新版本将于 2022 年 2 月 16 日更新，带来新角色、新武器、新怪物等。

《原神》2.5 版本 PV：「薄樱初绽时」

神樱自古立于影向山顶，根系深盘地底，绵延不绝。

在它的荫蔽之下，有人类诚心祈福，有妖狐笑看浮世，也有神明梦系须臾永恒。

世事流转，人聚又散，唯有绯樱连年烂漫，随风而安。

CV：

八重神子 —— 杜冥鸦

雷电将军 —— 菊花花

珊瑚宫心海 —— 龟娘

派蒙 —— 多多

此外，原神 2.6 版本人物神里绫人也已公布，而 2.5 版本角色雷电将军、八重神子、珊瑚宫心海已确定。

磐祭叶守，新翠荣枝

 「政务博弈处处是陷阱，少一言则职不尽，多一言则位不正。但请不要误会，家主大人并没有多喜爱这些争斗，仅仅是… 不得已而为之。」—— 托马

作为现任社奉行，神里绫人致力于维持地区的繁荣和时局的稳定。
表面上看，他处世低调，优雅得体，不爱出现在公众面前，也绝少显山露水。
可了解他的人，绝不敢对他掉以轻心 —— 早在前任社奉行病倒，神里家摇摇欲坠之时，正是年轻的他稳住了局势。
若无超凡的手腕与极深的城府，他不可能获得如今这般地位。滴水不漏的微笑背后，或许藏有暗涛。
然而奇妙的是，在大部分有他参与的多方博弈里，他不放肆掠取，也不争强好胜，甚至愿意出让利益，让每个人都能分得一块相对满意的蛋糕。
「他究竟在盘算什么？」事成定局后，偶尔会有人这么想。
不过，既然已经得到蛋糕，神里绫人的心思，便不那么重要了。

※活动祈愿预告
◆第一期：八重神子
◆第二期：雷电将军、珊瑚宫心海

※全新武器
◆神乐之真意
◆证誓之明瞳

※全新传说任务
◆雷电将军「天下人之章・第二幕」
◆八重神子「仙狐之章・第一幕」

※全新强敌、怪物
◆全新 BOSS
◆怪物・黯色空壳-近卫
◆怪物・黯色空壳-旗令
◆怪物・黯色空壳-破阵

※新版本活动 / 任务
◆三界路飨祭
◆神工天巧
◆曲生酌微梦
◆百人一揆
◆精通移涌

※2.6 版本场景前瞻
◆层岩巨渊：地面矿区、地下矿洞、遗迹巨蛇

IT之家此处随附此次直播的三个 CDK，所有用户均可兑换 3×100 原石。

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《原神》交响音乐会特别篇-「映春华章」

珠落玉盘，筦弦入新梦。
水流清泠，箫鼓度春风。

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关键词：原神

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