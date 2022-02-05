中国联通：保障北京 2022 年冬奥会开幕式场馆 5G 全覆盖

IT之家 2 月 5 日消息，据中国联通发布，鸟巢作为北京 2022 年冬奥会开幕式举办场馆，经过中国联通的精心规划和部署，已实现 5G 全覆盖。在开幕式上，联通 5G 网络满足了现场观众、演职人员近 4 万人在线收发短视频、视频通话、直播等业务，同时满足场外观众沉浸式直播体验需求。

据悉，中国联通移网团队为鸟巢打造了全面覆盖极致容量的先进 5G 网络，使其 5G 能力相比 4G 提升了 20 倍以上，完全满足场芯运动员 5G 网络体验及全场数万名观众的用网要求。

中国联通作为北京 2022 年冬奥会唯一官方通信服务合作伙伴，在北京市和河北省张家口市两地三赛区 87 个场馆以及连接场馆的道路实现 5G 网络全覆盖，打造了“智慧观赛、智慧办赛、智慧参赛”三大场景十大应用，为赛事组织者、运动员、媒体、电视转播商、观众等提供了强有力、高可靠的通信网络服务，让现场用户体验到了极致的网络速率，让全球观众欣赏到了一场精彩绝伦的视听盛宴，让世界看到了中国科技的硬核实力。

开幕式通信保障任务涉及固定通信、移动通信、焰火燃放、应急通信、公网对讲、安检大棚、视频转播（OBS）、5G 创新等 8 个专项，以及指挥部日常办公通信服务保障。中国联通举全集团之力，确保所有节点联络光缆均采用双路由双上联，保障各类专线 471 条、固定电话及无线固话 115 部、公网对讲（POC）终端 241 台、WiFi 点位 495 个、基站 85 个、室分点位 895 个、OTN 网络点位 1692 个、OIN 网络点位 301 个，综合布线 3032 条，开通应急通信车 2 辆，铺设各类型临时光缆 45 余公里、马道 1800 余块，并对长途骨干网光缆、央视图像视频传送光缆、承载冬奥会重保大客户业务光缆等管线设备实施重点保障，累计巡查光缆 900 条，共计 6000 余公里。

此外，中国联通焰火保障团队历经 6 个月的准备、数百小时的测试，在 4 次全要素演练及开幕式正式保障中，保障人员在低温环境现场值守累计时长达 64 小时；移网团队创新采用了“分布式大规模天线技术”、“空频多维 5G 能力融合”、“载波聚合”、“全面的 SA 网络”、“5G 切片”、“小区合并”、“智能动态波束”、“大上行”等八大“黑科技”，为鸟巢打造了全面覆盖极致容量的先进 5G 网络，使其 5G 能力相比 4G 提升了 20 倍以上，完全满足场芯运动员 5G 网络体验及全场数万名观众的用网要求。

中国联通 5G+4K / 8K 超高清直播为观众带来了一场美轮美奂的开幕式视觉盛宴；将 IPv6 + 技术首次应用于冬奥会，实现了媒体业务的一键开通、即插即用，为媒体提供了一个良好的接入环境。

值得注意的是，本次冬奥会开幕式还充分融入了“智慧冬奥、科技冬奥”理念，除了全场景移动视频直播外，新华社等诸多媒体通过采用中国联通 5G 网络切片，可随时随地做到通讯信号接入，实现了开幕式现场照片及视频的实时回传，使鸟巢成为真正的 5G 千兆场馆。