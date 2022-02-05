东芝将公布重组计划，或分拆为两家公司并出售部分业务

内忧外困之下，东芝将在下周一和下周二（2 月 7-8 日）举办投资者关系活动期间宣布调整公司架构的计划。据当地媒体报道，这家日本科技公司正在研究修改重组计划的选项，并评估其业务组合。公司打算在最终决定后在 IR 活动上提供细节。

据东京电视台报道，东芝公司最初宣布了分拆三家公司的计划，目前正考虑分拆为两家公司。报道援引未透露姓名的人士的话称，该公司还在考虑出售部分业务。

这一改变将是这家日本科技巨头在去年 11 月宣布的计划遭到不满的维权股东越来越大的压力后做出的最新妥协。

东芝 2 月 4 日还曾表示，日经新闻此前有关该公司目前计划拆分为两个实体的报道并非基于东芝的任何公告。而东芝最初的计划是将东芝分成三个实体：基础设施、存储芯片和设备。

在去年 11 月东芝公布截至 2021 年 9 月 30 日的上半财年业绩，营收与利润均实现增长。其当期净销售额 15463.97 亿日元，上年同期为 13713.85 亿日元。当期净利润 597.95 亿日元，上年同期为 34.93 亿日元。其中，电子设备和存储业务净销售额 4328.56 亿日元，基础设施业务净销售额 2720.84 亿日元，建筑业务净销售额 2858.05 亿日元，能源业务净销售额 2360.17 亿日元，零售和印刷业务净销售额 2217.02 亿日元，数字业务净销售额 1035.03 亿日元。而就在前几天，东芝还宣布将斥资约 1000 亿日元合 8.37 亿美元在日本建设功率半导体新产线。