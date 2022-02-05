吉利控股的沃尔沃汽车将新建电池工厂 助力纯电动车战略

为了供应链安全与产业链话语权，不少车企或引入第二电池供应商，或参股电池制造商，甚至干脆自己孵化电池企业。

据中国新闻网报道，沃尔沃汽车近日宣布，其将与 Northvolt 在瑞典哥德堡建立一个新的电池制造厂，该工厂将于 2026 年开始运营，并提供 3000 个工作岗位。此前两家公司已在去年 12 月宣布创建一个研发中心，两个项目的总投资约 300 亿瑞典克朗。

成立于 1927 年的沃尔沃汽车集团是世界著名豪华汽车制造商，总部设在瑞典哥德堡。中国吉利控股集团目前是沃尔沃第一大持股股东。Northvolt 是一家瑞典电池制造商。

据报道，Northvolt 是首家开发出锂离子电池的欧洲公司。

据悉，Northvolt 和沃尔沃汽车的电池生产合资工厂将成为欧洲最大的电池生产企业之一，沃尔沃汽车和 Northvolt 已任命前特斯拉高管 Adrian Clarke 为该工厂负责人。

沃尔沃汽车方面表示，与 Northvolt 的紧密合作以及新工厂的建立将显著推动沃尔沃汽车到 2030 年生产和销售纯电动汽车的电气化战略。新工厂将于 2023 年动工，它将生产专为下一代纯电动沃尔沃和极星汽车而开发的最先进的电池，该工厂的潜在电池年产能将高达 50 吉瓦时（GWh），可供大约 50 万辆汽车使用。