“元宇宙”概念引发 AR / VR 新一轮投资潮，去年 Q4 融资总额达 120 亿，超过此前 2 年总和

仅 1 个季度就吸引投资 19 亿美元 （折合人民币约 120 亿元），占全年总融资额的一半，AR / VR 初创公司们最近真的是“赢麻了”。

据 Crunchbase news 统计，在刚刚过去的 2021 年第四季度，AR / VR 初创公司的融资金额创下历史新高。

△图源：crunchbase news

这使得 2021 年成为 VR / AR 领域有史以来投资第二好的一年，全年融资达 39 亿美元（折合人民币约 247 亿元），仅次于 2018 年的 44 亿美元（折合人民币约 278 亿元）。

而从平均单笔交易额这个维度去看，2021 年的情况优于 2018 年，其平均单笔交易额约为 1218 万美元（人民币约 7720 万元），超过 2018 年的 922 万美元（人民币约 5844 万元）。

不难看出，2021 年爆火的元宇宙概念重新点燃了投资界对于 AR / VR 的兴趣。

以上这些数字背后还隐藏了哪些信息？

我们一起来看。

“Facebook 改名”引发元宇宙投资潮

其实年终这波 AR / VR 界的投资狂潮并不是无迹可寻。

去年 10 月底 Facebook 更名为 Meta，便是投资风向标明显转变的开始。

初创公司 Inworld AI 的 CEO 表示，去年 7 月他们融资时，投资人还表示 VR 已经不再是人们感兴趣的话题了。

但在 11 月时，这家公司轻松完成了 700 万美元的种子轮融资，同时还有更多人向他们抛出橄榄枝。

无独有偶，ManageXR 也是在元宇宙概念被打响之前融资不顺，但在 12 月份时宣布拿下了 400 万美元融资，客户数量也从原本的 30 + 增长到了 100 多个。

而像 Magic Leap 这样在业内名声大噪的公司，在 10 月初获得了 5 亿美元的融资，是其近 3 年来融资中最高的一笔。

《Pokémon GO》开发商 Niantic 则是在 11 月完成了 D 轮融资，获得虎系基金 Coatue 提供的 3 亿美元投资，公司估值达到了 90 亿美元。

另一笔引人注目的融资来自韩国虚拟社交平台运营商 Naver Z，其旗下应用 ZEPETO 可以让用户设计出自己的虚拟形象，曾在 2018 年 10 月霸榜 APPStore 中国区前十。

与此同时，国内不少 AR / VR 领域公司今年的融资情况也值得关注。

今年 7 月，Rokid 官宣完成新一轮投资，规模达数亿元；

9 月，亮风台宣布完成 2.7 亿元 C + 轮融资；同月，Nreal 也宣布完成 C 轮融资，金额超 1 亿美元（人民币约 6.34 亿元）。

此外，AR 智能眼镜光学模组供应商耐德佳也在 6 月宣布完成 B1 轮融资。

科技巨头布局 AR / VR 已久

与 2015 年左右的第一波 AR / VR 浪潮不同，这一次产业迎来的爆发在技术、应用等方面的准备更加充足。

比如不少公司打造的产品都更加 to B。

以医疗 AR 公司 AppliedVR 举例，该公司专注于垂直领域，将为患者提供基于 VR 的治疗。在去年 11 月份，他们获得了 3600 万美元的 B 轮融资。

其投资方代表认为，AppliedVR 已经找到了一种可行的商业模式。

打算在今年推出新一代 AR 眼镜的 Magic Leap 同样也看中了医疗 AR 领域，已经将其新品与多家医疗机构合作，用于临床研究。

有机构表示，到 2028 年 AR / VR 在医疗保健方面的全球市场可达 187 亿美元。

而且从整个行业来看，科技巨头们也在纷纷布局 AR / VR。

这几年，谷歌、苹果、微软、Meta 在 AR / VR 头显上可以说是争得“你死我活”。

Meta 的 Oculus Quest 2、微软的 HoloLens 不必多说，各自都已经发展出了比较稳定的市场。

在这一赛道较为落后的苹果，一直有消息称其将在今年推出最新的 AR 产品，前不久他们还挖走 Meta 前任增强现实项目公关负责人。

谷歌在 2012 年尝试 Project Glass 发展不利后，最近被曝出正在开发新的 AR 设备 Project Iris，预计在 2024 年推出。

更具体的应用方面，受到疫情影响，线上会议、线上活动在 AR / VR 技术的支持下也越来越常见。

比如 Facebook 还没改名前就推出过一款 VR 远程办公应用，可以让人们用虚拟形象和同事在“元宇宙”里开会。

VR 平台“希壤”也办过大会，同时上线人数可达 10 万人。

不仅是在产品方面，专利也成为各家抢占身位的一个重要体现。

据 IPRdaily 统计 2020 年 1 月-2021 年 12 月公开的 VR / AR 相关的发明专利申请显示，三星和腾讯在 AR / VR 领域专利数量都突破 4000，分别为 4094 和 4085，位列榜单第一、第二。

索尼、OPPO、平安集团、商汤、佳能、华为、微软位居前 10。

此外据 Counterpoint 预测，今年 AR / VR 头显的销量将会显著增加，到 2025 年出货数量将增加到 1.05 亿台，是 2021 年出货量的 10 倍。

△图源：Counterpoint

参考链接：

[1]https://news.crunchbase.com/news/metaverse-augmented-reality-virtual-reality-investment/

[2]https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2022/01/21/the-metaverse-set-off-a-battle-between-tech-giants-google-apple-microsoft-and-meta-to-build-virtual-and-augmented-reality-headsets/?sh=4a556ecc239c

[3]https://mp.weixin.qq.com/s/a3qlGyGu011uWPVThmInbg