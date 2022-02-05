微软 Teams Win11 / macOS 版聊天界面 UI 将更紧凑，显示更多信息

IT之家 2 月 5 日消息，据 Windows Latest 报道，适用于 Windows 10/11 和 macOS 的 Microsoft Teams 正在为个人聊天提供新的紧凑型 UI。新的紧凑模式将允许你在桌面客户端中查看 50% 的信息，允许用户在微软 Teams 中与他人交流时轻松地进行多任务处理。

这项功能是为拥有大屏幕的台式机和笔记本电脑设计的，在那里可以很容易地在屏幕上看到多 50% 的信息。根据路线图，微软不打算在安卓和 iOS 版本的 Teams 中为聊天添加紧凑模式，但你可以期待在 Web 版本中进行类似的改进。

这对桌面用户来说应该是一个受欢迎的更新，但有一个问题--Teams 新的紧凑模式只适用于个人信息（你将不能在频道中看到更多的信息）。

要启用该功能，你需要打开微软 Teams 设置 > 通用 > 聊天密度，并选择“紧凑”，而不是“舒适”（当前体验）。

正如你在截图中所看到的，微软 Teams 新的紧凑用户界面是相当明显的，它包括对格式化选项的支持。此外，你仍然可以使用消息反应或点击微软 Teams 的消费者“弹出聊天窗口”功能。

根据微软 365 管理中心的通知，聊天的紧凑模式将在 2 月中旬开始推出。

微软 Teams 的自动音乐检测将在今年晚些时候到来

微软还证实，它正在积极为 Teams 桌面客户端开发新的音频体验。这项新功能将自动检测音乐，并使用基于机器学习的噪音抑制来减少非语音信号。但是，Teams 的新音乐检测功能还要等几个月才能为用户准备好。

如前所述，微软 Teams 的新音频功能是基于 100 万个音频片段，其中包含语音和音乐。该功能还使用了机器学习，并使用来自广泛贡献者的另外 1000 个音频片段进行了测试。

根据微软人员的说法，Teams 桌面客户端将能够检测到超过 81% 的所有音乐片段。