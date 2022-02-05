会“在水上飞”的船来了：纯电动，售价 165 万

难道所有交通工具的最终归宿，是天空？

飞行汽车持证上天没两天，飞行船后脚就跟着来了。还是纯电动，已经投入量产开启交付的那种。

价格嘛，19.2 万英镑，折合人民币 165.34 万元，妥妥的富人玩具。

飞行船怎么飞？

油管上的一则飞行船测评视频引起热议。视频上传者，是国外电动汽车垂直媒体 electrek。

船，则是一款已经量产交付的飞行船，制造商 Candela 来自瑞典斯德哥尔摩，是一家电动飞行船初创公司。

并非想象中依靠固定翼维持飞行，而是凭借船底前端水翼和 1 个动力单元，提供支撑和动力。让船体离开水面，产生飞行的效果。

飞行船“飞”得不高，距离水面 50 公分左右。

因为船身不接触水面，所以相比普通船只，航行姿态更平稳。没有水面摩擦力，能耗更低。

飞行船使用电机驱动，整个测评过程噪音表现优秀。

飞行姿态启停，可以通过航行速度和水面状况自动转换。

航行控制，船体信息，依靠一面 12 寸触控板，驾驶员只需要根据水面状况，自由切换。

据悉这款飞行船名为 Candela 7（C7），是 Candela 第一款量产产品。同时也是世界上第一艘 AI 水翼电动飞行船。

C7 首次亮相，在 2020 年 9 月份的瑞士，隔年 6 月份，在意大利威尼斯游艇展进行了航行展示。如今 C7 飞行船已经在斯德哥尔摩开启交付，并在今年 4 月份落地新西兰。

Candela 官方披露，C7 飞行船采用水翼设计，通过前水翼后动力单元提供驱动。

动力方面，C7 搭载 40 kWh 锂离子电池，最大航程 50 海里（92.6 公里），最高时速 30 海里（55.56 公里）/小时。

与同级别燃油产品相比，C7 电动飞行船效能更高。数据显示，20 海里的速度下，每海里能耗 0.8 千瓦时，相当于 1 海里能耗 0.1 升汽油。

智能性方面，C7 电动飞行船人机交互，依赖于一块 12 寸的屏幕。水翼控制依靠计算机控制，驾驶简单。同时，C7 电动飞行船系统与云端连接，可以进行远程 OTA，不断优化效率和性能。

价格方面，19.2 万英镑，折合人民币 165.34 万元，富人玩具无疑。

Candela 是谁？

Candela，是一家成立于 2014 年的电动船初创公司，总部位于瑞典斯德哥尔摩。核心技术团队，由来自航空航天、软件和电子行业的 13 位工程师组成。

其创始人兼 CEO——Gustav Hasselskog，1996 年于英国皇家理工学院硕士毕业，主修机械工程。创立 Candela 之前，Gustav Hasselskog 曾在一家历史悠久的汽车护理公司担任 CEO。

融资方面，Candela 成立以来进行了两轮融资。

最近一轮是去年 12 月，由 EQT Ventures 领投，现有投资者、策展人 Chris Anderson 跟投。融资金额 2400 万欧元，折合人民币 1.75 亿元。

目前，Candela 的产品主要有两款，除了测评中出现的 C7，另一款 C8 也已经实现量产。

Candela 披露，C8 相比视频中的 C7，客舱面积更大，系统更加先进，可以看作 Candela 飞行电动船的房车版本。驱动系统，C8 采用的是 Candela 自研的 C-POD 动力系统。

这套系统的最大特点，是水翼与电动马达直接连接，体积更小，运行功率更高。C-POD 动力系统的每个动力单元可以提供 67 马力的动力，一次维护，运行时间可以达到 4000 个小时。

更大更先进，C8 售价高达 29 万欧元，折合人民币超过 200 万，目前已经获得 60 艘订单。

除此之外，Candela 目前还在规划中的两款电动飞行船 ——Candela P30 客船和 Candela P12 水上出租车。

其中，P30 客船主要落地场景为水面公共交通。Candela 表示，P30 将是世界上第一款电动水翼轮渡，最多可以容纳 30 名乘客。

目前 P30 已经获得斯德哥尔摩官方订单，并于明年在斯德哥尔摩岛屿之间提供班车服务。

而 P12 水上出租车最多可容纳 12 人，主要用于水面出行服务。

除了电动飞行船之外，Candela 还与瑞典太阳能公司 Nordsol，合作建设充电网络，首批电动船充电站，将在斯德哥尔摩的 5 个岛屿上落地。

故事讲到这里，Candela 的商业模式，脉络逐渐清晰：

C7 和 C8 电动飞行游布局私人市场，P30 和 P12 用于水上出行服务。2B+2C 两条腿走路。最后用自营补能方案完成商业闭环。

这种模式，差不多就是把当下正火热的智能电动车玩法，从陆地带到水面上。

类比特斯拉，也是自建补能网络，此前马斯克承诺的 RoboTaxi，虽然还未实现，但也在商业计划之中。

但是陆地上的组合拳，能否在水上走通，还面临一个问题：如何实现规模化？

毕竟售价超过 160 万元人民币，C7 和 C8 这种私人游艇的定位，注定是富人阶层的玩具。

想要普罗大众？目前来看并不现实。

退一步讲，就算 Candela 将 C7 和 C8 价格打入几十万元以内，用户愿不愿花几十万买一个通用性远不如汽车的商品，还是一个未知数。

如果无法大规模落地，那自营的充电网络，利用率无法达到盈亏平衡，又该如何变现？对于 Candela 来说，用于公共出行的 P30 和 P12，或许是个答案。但这个答案，现在还是规划状态，产品依然停留在概念渲染图上。

网友怎么说？

即便如此，Candela C7 电动飞行船的测评表现，还是让一众网友大呼神奇。

比如下面这几位：

不过还是有人犀利发声，Candela 的飞行船采用的水翼设计，并不是什么新鲜技术，上百年前就有人尝试。

并且由于水翼的诸多弊端，这种设计思路在半个世纪之前就被抛弃：

也有人对飞行船是否真的可以定义为“飞”产生质疑，毕竟离水面只有几十厘米：

参考链接：

https://electrek.co/2022/02/03/candelas-flying-electric-speed-boats-are-expanding-further-around-the-world/

https://www.youtube.com/watch?v=1IuN1IkQOBo&amp;amp;t=304s