虚拟机不支持 TPM，无法安装 Win11？教你一招解决

很多犹豫要不要升级 Win11 的朋友，会选择用虚拟机先尝试 Win11。然而，当真正用虚拟机安装 Win11 的时候，就发现出问题了 ——Win11 根本安装不上。

之所以如此，是因为 Win11 的默认安装流程，会检测用户设备是否支持 TPM 加密，而很多虚拟机软件是没有此项设置的。怎么办？这就来为大家分享无需 TPM、在虚拟机中安装 Win11 的方法吧。

首先，我们按照常规步骤安装，会遇到一个这台 PC 不支持 Win11 的提示界面。

在这个界面中，直接按住“Shift+F10”，来呼出 CMD。

接着，在 CMD 中输入以下命令，按下回车键运行。

REG ADD HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1

关闭 CMD 后，在重新回到安装界面，走正常的安装流程，可以发现 Win11 的安装已经可以进行下去了！

最后，按照常规步骤安装即可。

如果你在安装时，依然遇到 PC 不支持 Win11 的提示，可以再次开启 CMD，再次输入：

REG ADD HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1

直到 Win11 的安装可以顺利进行为止。

需要注意的是，一些虚拟机软件例如 VMware，是可以支持 TPM 启动需求的，但其他一些例如 Virtualbox 则不可以。如果你的虚拟机软件不支持 TPM，就试试本文的方法吧。

实际上，这行命令的真正作用，在于关闭 Win11 安装程序对 TPM 的检查。除了虚拟机外，实机安装 Win11 如果遇到类似问题，也可以使用这个方法，有需要的朋友不妨尝试一下吧。