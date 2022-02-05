芯片短缺何时缓解？汽车制造商和芯片公司存分歧

2022 年 2 月 4 日，路透报道称，包括通用、福特和现代在内的汽车制造商预测，近两年的芯片短缺将在 2022 年下半年缓解，但另一方面，汽车芯片制造商预计复苏需要更长的时间。

具体而言，通用汽车的 CEO Mary Barra 预测 2022 年下半年半导体短缺将减少，福特预测在今年第一季度汽车销量低位后下半年将出现显著改善，现代预测芯片供应今年第三季度将恢复正常水平。

但恩智浦和英飞凌等领先的汽车芯片制造商预测，尽管产量增加，供应紧张仍将持续。

对汽车行业面临的最紧迫问题的不同看法，延长了其从新冠疫情中复苏的不确定性，并有可能阻碍其向新的芯片密集型技术过渡的努力，例如电气化、辅助驾驶 / 自动驾驶这些技术趋势。

咨询公司 AlixPartners 在 2021 年 9 月曾估计，芯片短缺将使全球汽车业在 2021 年损失 2100 亿美元的收入，并损失 770 万辆汽车的产量。

但根据汽车制造商的说法，这一趋势确实正在转变。

特斯拉 2021 年通过包括编写新软件来处理芯片变化的策略来管理芯片供应，预计芯片短缺将持续到今年，在明年缓解。

特斯拉 CEO Elon Musk 上个月在财报电话会议上表示，短缺不是一个长期问题，工厂产能增加，汽车制造商恐慌性购买芯片导致供应链放缓。

对此，高通公司持乐观态度。高通首席财务官 Akash Palkhiwala 称：“我确实认为，我们的许多同行和我们一样，都在尽可能地优先考虑汽车业务等。”

然而，一些汽车芯片制造商对此并不乐观。

英飞凌本周四表示，今年下半年部分芯片的供需平衡将有所改善，但对汽车制造商至关重要的成熟芯片市场仍将保持紧张。

恩智浦还表示，该行业今年不会摆脱供需失衡的局面。

半导体制造商有动力专注于最新、最昂贵的芯片，苹果的 CEO Tim Cook 表示，成熟制程的芯片存在严重的供应限制，用于电源管理和显示设备的不太复杂的芯片，尽管它们本季度正在改善。

贝恩公司合伙人 Peter Hanbury 表示：“有几家晶圆厂将在年底前上线，这将有助于这些市场，但不能完全解决问题。”

意法半导体表示，一家芯片工厂需要几年时间才能建成，而另一家工厂则需要几年才能达到最大产能。其在去年 11 月表示，要到 2024 年或 2025 年才能看到产能的大幅增加。

福特已与 GlobalFoundries 合作，以减少对台积电成熟制程芯片的依赖。福特的 CEO James Farley 称，成熟制程非常依赖于台积电。显然，随着行业向更先进的节点转移，产能将面临风险。他表示，福特将出资与 GlobalFoundries 合作开发成熟制程的芯片，不过该芯片制造商在美国生产这种芯片还需要时间。

James Farley 指出：“我们已经吸取了痛苦的教训，我们无法像过去那样管理这些关键部件的供应链。供应链对汽车电气化和数字化转型至关重要。”