沙特阿拉伯“全女性苹果开发者学院”向学员开放

IT之家 2 月 6 日消息，苹果公司在中东和北非地区开设了第一所苹果开发者学院，这所位于沙特阿拉伯利雅得的学院专门教授有抱负的女性开发者。

利雅得苹果开发者学院最初于 2021 年 7 月宣布，现在已经开始向学生传授编程和设计知识，以期学员在应用经济领域拥有一份职业。

Khaleej Times 报道说，该学院欢迎整个地区的女学生，年龄在 20 至 35 岁之间，背景从 IT 和金融到艺术、法律和医学。预计每年将有超过 600 名女性参加学院提供的课程，包括 30 天的入门基础课程和 10 个月的学院课程。

“在苹果公司，我们致力于确保每个人都有工具和资源在应用经济中茁壮成长，并成为这一转变的一部分，”苹果公司教育和企业营销副总裁苏珊-普雷斯科特说，“通过技术和创新的力量，我们很自豪能够帮助这些领导者为新的职业和创业机会做好准备”。

IT之家了解到，该学院是与努拉公主大学和 Tuwaiq 学院合作推出的，并与沙特网络安全、编程和无人机联合会合作。

苹果开发者学院院长 Ohood Mohamed Al Nayel 称：“我们的目标是成为该地区 iOS 女性开发者的首要中心，同时支持她们成为积极有效的企业家，引领沙特阿拉伯王国的数字化转型。”