小学生们的“最惨假期”：游戏防沉迷落地效果如何

每年春节期间，小学生们组队打游戏都能成为一道十分吸睛的“风景线”，也成为家长们的心头大患。自去年 8 月起，被称为史上最严的未成年人游戏防沉迷新规出台。

今年春节是游戏防沉迷新规后的第一个寒假，新规的落地效果究竟如何？没有了游戏，小学生们的寒假更充实了吗？

不止王者荣耀 贪吃蛇也防沉迷？

在微博上，不少未成年人在寒假期间开启了吐槽模式。

“这防沉迷不能改改嘛？要疯了都，现在约好朋友玩王者荣耀难得要死了都”、“打防沉迷号就是和时间赛跑。”一位未成年人说，要在游戏时间赶紧把一局游戏打完，否则很可能就要被强制下线而输掉比赛。

甚至不少未成年人发现，甚至连贪吃蛇、跳一跳这种小游戏也要被限制。“微信小游戏也限制，现在连跳一跳都有！”

不过在未成年人抱怨的同时，另外一部分游戏玩家则在庆幸：“我说最近怎么没有在王者峡谷里看到坑爹的小学生呢。”

实际上，在防沉迷上，腾讯旗下的王者荣耀确实是备受关注的焦点。

作为全民游戏，在用户规模不断创下新高的同时，未成年人沉迷其中成为家长和社会各界关注的话题。小学生为了玩王者荣耀无心学习，甚至偷偷将父母手机里的资金充值等负面新闻接连曝出。

面对外界压力，腾讯在王者荣耀上推出了“双减双打三提倡”的未成年人游戏保护新措施。包括未成年用户每日 22 时至次日 8 时禁玩；国家法定节假日每日限玩两小时，其他时间每日限玩一小时；未满 12 周岁用户无法进行游戏充值。

不过，2021 年 8 月 30 日，国家新闻出版署下发了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，被称为史上最严的未成年人防沉迷游戏新规。《通知》要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务。

一时间，小学生哭诉无法玩游戏的画面传遍网络，甚至不少小学生前往应用商店，对王者荣耀给出 1 星的评分。“太麻烦，每次登陆时间还要进行人脸识别！退钱给我退钱，不退钱我就给你打 1 分让你下架。”一位小学生在评论里说道。

2022 年 1 月，也即是寒假前夕，腾讯游戏也公布了 2022 年寒假暨春节假期未成年人限玩时间，最多可以玩 14 个小时。

从第三方数据来看，游戏防沉迷新规的效果确实十分显著。

伽马数据此前发布的《中国游戏产业未成年人保护进展报告》称，严格的管理，加之行业的努力，以及家长意识的提高，显著降低了高频次进行游戏娱乐的未成年人比例，使得大部分未成年人只能选择偶尔进行游戏娱乐。

伽马数据调研显示，85.8% 的未成年用户在玩游戏的过程中曾被防沉迷限制；约九成家长表示明确支持现行的防沉迷举措，四成家长能直接感知到近期孩子的游戏时长存在大幅或小幅减少。

租号、代练、国际服！漏洞仍在

不过，在游戏防沉迷取得阶段性效果的同时，还有一些绕过防沉迷系统的漏洞存在。

比如在电商平台上租号或者买号，这些店铺在产品介绍中专门强调账号不限制游戏时间，很明显是为未成年人服务；还有小学生使用家长的账号来绕过防沉迷，此前一个“60 岁花甲老太太，凌晨三点排位拿五杀”的段子就火了，就是使用家长的实名认证和人脸识别来规避防沉迷。

游戏代练平台也是隐患之一。今年 1 月有媒体报道称，游戏代练 App“代练帮”因允许向未成年人提供代练《王者荣耀》服务，其运营公司被腾讯告至法庭。据悉，“代练帮”App 以“发单返现金”、设立“王者荣耀”专区的形式引诱、鼓励包括未成年人在内的用户通过其平台进行商业化、规模化的《王者荣耀》游戏代练交易，未成年人因此能够绕开“防沉迷”机制进入游戏并赚取费用。而这绕开了《王者荣耀》“防沉迷”措施，使得相关保护措施失去了作用。

而像这类的游戏代练平台，在电商平台，以及各大应用商店，比比皆是。

另外，没有游戏防沉迷的国际服也成为一大漏洞，有网站就提供王者荣耀国际服的软件下载，该网站页面称，“很多小伙伴们都为了防沉迷而苦恼，小编就为大家解决这样的问题，这款游戏都是大家熟悉的场景和英雄，虽然英雄外表改变但是技能什么的都是完美还原的，并且小编还为大家准备了英雄对照表让玩家能够轻松上手。”

“没有防沉迷，并且很用心啊把对应表都列出来了上手很轻松了。”一位疑似未成年人玩家在页面下评论道。

为了破解防沉迷，甚至还有不少未成年人上当受骗。据湖南邵阳公安消息，有人建立了解除防沉迷网站，宣称可以解除玩网游时间限制，致使未成年人被骗近 3000 人次。受害人只需填写游戏账号、游戏密码，微信支付 30 元，即可“购买解冻”。其中一起案例中，受害者尚不满 12 岁，被骗走超 17 万元。

从目前的情况来看，虽然针对未成年人的游戏防沉迷举措取得了一定的成果，但仍旧有许多地方需要进一步完善。尤其是游戏厂商之外，家庭、学校乃至整个社会都需要共同努力来解决这一问题。