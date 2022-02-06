Adobe 奇葩续费机制被网友狂喷：一不留神就扣 2500，按月付费还随时取订

说好 7 天试用免费，然后按月付费使用… 结果用完第一个月后想取消订阅，反要收取 6 个月的费用？？？

这还不是什么不正规小公司的流氓小软件，而是在全球拥有海量用户的知名设计软件 Adobe。最近，推特上一位博主起底了 Adobe 如何“骗取”用户年费，立刻引起了广大网友的关注。

目前这条推文已经吸引了 6000 多人点赞、2000 多人转发。评论区更是炸开了锅，大家对于 Adobe 不合理的收费纷纷大倒苦水：有人提到，他原本以为是自己在订阅时选错了套餐，没想到这居然是 Adobe 的套路！

还有人检查了自己的套餐发现：好吧，也被坑了。可是他原本只想订阅 1 个月。

更糟的情况是，Adobe 年费计划必须开启“自动续费”，而且不支持随时取消。所以一旦忘记在临期前取消计划，就会陷入新的年费循环……

看到这里是不是有种“世另我”的感觉？原来国内外 App 的套路竟然如此相似。所以，Adobe 到底是怎样设置了付费规则，才会引来这么多吐槽和批评？

中途取消计划必须付费 50%

这次引人吐槽的是一份 Adobe Creative Cloud 年度计划。官方界面表示可以免费试用 7 天，“当试用期结束后才会开始收费”。按照博主所在地区显示，每月收费金额为 49.94 英镑 （折合人民币约 429 元）。

看上去这些规则完全没毛病啊，用户能免费白嫖 7 天体验，买到就是赚到！但第一个“陷阱”其实已经出现了 —— 这其实是一份年度订阅计划，按月付费而已。也就是说，这和用一个月、付一个月钱的性质并不同。

在交了第一个月会员费后，其实就已经默认用户签订了一份年度订阅计划。只不过是把原本要一次性付清的钱，分成 12 个月来交。

那我中途退掉不就可以了？

可能很多人看到这里还会觉得想要避免多交钱不是什么难事。紧接着，第二个“大坑”就来了。当用户填写个人信息时，在页面下方会有一行用灰色小字显示的“订阅及取消条款”。

如果有用户点开这个条款、下划拉到结尾处，才会发现这个订阅规则并不是随时都能免费退订。

如果您订阅在 14 天后取消，您将被一次性收取剩余合同义务的 50% 费用，同时您的服务将持续到当月的结算期结束。

翻译过来就是，假设你在免费试用 7 天后支付了第一个月的费用，结果想在第一个月月底取消订阅这份计划时，所需支付的费用将不只是 49.94 英镑（折合人民币约 429 元），而是将近 300 英镑 （约 2581 元）。并且，你手上的 Adobe 也只能用到当月为止。

在 Adobe 官方常见问题的文档中，还具体标明了如果想在不同时期取订计划时所需标注的费用。

但问题的关键并不是 Adobe 隐瞒规则，而是它标明的规则并不是在用户一眼能看到的地方，而且理解起来真的有些费劲。比如年费订阅制度、50% 违约金这些规则，要么是需要经过一番咬文嚼字才能明白，要么是藏在用户订阅时很难注意到的死角。而且和其宣传语“7 天免费试用”的字号大小比起来，真正描述规则的字实在是太小了，人们很难注意到啊！

以上迷惑操作不禁让人想发问：

这些应该是合理的吗？

还有人提到，这一年度订阅计划其实也不存在折扣，和原本需要支付的费用一样。而且还不只是这一份订阅规则是如此，有网友表示 Photograph 月度计划也用了同样的伎俩。

我不理解为什么一个大公司要这样做。

Adobe 付费一直饱受诟病

虽然 Adobe 此次的事情引发了不小的争议，不过如果你是个老用户，那你可能会对此不觉得稀奇了。因为“付费”，始终是 Adobe 绕不开的一个话题。单就取消订阅还要收取额外费用这事，早在去年 4 月便在 Twitter 上引发过一次不小的热度。

而且有一说一，Adobe 的这个价格，可能对于非专业玩家来说，确实有点小贵。例如打着“最优惠价格”的打包套餐，每月就得花上个 52.99 美元（约 337 元）。

而且各个地区的价格还不一样。例如在中国，上面那个套餐价格就直接飙升到了 6942 元一年……

那么接下来的一个问题便是，在取消订阅的时候，该如何避免或减少损失呢？网友们对此就给出了小妙招：

先别取消订阅，然后换个更便宜的套餐；在新的订阅方案里的“免费试用期”里，再取消订阅。

不过这种像是和官方“斗智斗勇”的行为，也着实让人有些哭笑不得了。也有人干脆使用法律武器来保护自己的消费者权益。

有德国的网友致信官方，表示他们违反了消费者权益法。还有美国网友呼吁大家都去和所在州的消费者事务局反映情况，虽然解决问题的周期会比较长，但至少是一个有效的方法。

还有网友留言表示，这方面或许要学学苹果了。因为苹果上的应用都是通过一个统一的支付平台来付费，所有的规则都是更加公开、透明的，而且还能随时退订。

国内 App 也难逃“心机续费”

说起 App 或软件收费不合理，这事儿我们可太熟了。国内不少 App 大促特惠的背后，往往藏着更深的套路。

此前上海消保委就曾点名多家 App 会提前自动续费，其中都是我们常用的视频、外卖、音乐 App。有的甚至提前了 3 天续费！

但这还只是 App 套路我们的方法之一。更多时候，人们只因想看一部剧、使用某一功能，然后就莫名其妙开通了会员…… 实在是令人无奈。

最大的乌龙要说B站了。去年B站因为崩溃向全体用户补偿了一天大会员，就当大家都美滋滋地领上会员、打算好好享受这 24 小时的珍贵体验时，有人发现：

怎么还给我开了自动续费？？？哔！15 块没了。

虽然后来B站官方回应表示，这是赠送会员活动误触了原有的代扣续费功能，并将此次自动扣费全额给用户退回。那么，你此前是否有过类似的经历呢？

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参考链接：

[1]https://twitter.com/darkpatterns/status/1489901640777973768

[2]https://news.ycombinator.com/item?id=30222165