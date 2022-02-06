大脑“拖延症”让你直呼“眼瞎”：加工视觉信息有 15 秒延迟

你知道变化盲视吗？说的是环境明明出现大的变化，人却很难察觉到。变化大到找你问路的陌生人偷偷换了一个，你都没感觉，对话还能继续下去。实验很简单，先让 A 随机找人问路，这时有人举着广告牌喊着“借过借过”把两人隔开。

之后 A 举着广告牌溜了，换成 B 留下接着问，两个人长相、身高、穿着、声音都不一样。无辜路人却毫无察觉，还会继续给 B 指路。

这个实验最早出现在 1998 年，后来又被无数电视节目、网络视频复刻过，只有少数人能感觉出不对劲。（搜“变化盲视”或“Change Blindness”就能找到很多）

以往对这个诡异的现象，科学家都是从注意力分配等方面找原因。现在，一项发表在 Science 子刊的新研究，从认知神经科学的角度提出了全新解释。原来是从大脑加工视觉信息的底层机制上就出了问题。

研究者设计了新的实验，分析结果后提出：

大脑处理视觉信息有延迟，而是把最近一段时间看到的画面作平均混合后才更新一次。

刷新的时间大概在 15 秒。

大脑在偷懒？

为了排除注意力不集中的影响，这次实验方法不再让环境突然变化，而是使用了连续变化的图像。

他们找来两组人，分别回答一张年轻的脸和一张年老的脸是多少岁。再找第三组人观看这张脸逐渐变老的 30 秒视频，问他们年龄增加了多少。

结果 47 名观看了视频的人会显著低估年龄的变化，平均低估了 5 岁左右。

继续验证，把视频倒过来，让第四组人看从老变年轻，结果这些人对变化同样有低估。

为了让实验更精确，研究人员后续还做了更多实验排除其他影响因素。比如改变视频中面孔年龄变化的梯度，从逐渐变化到突然变化。结论是变化的梯度越大，参与者受到视频开头的影响越小。

这进一步说明了参与者对面孔年龄的判断依据不仅与开头图像有关，而是整个视频都有影响。

另外还有给视频加上随机噪声、把年龄变化换成性别变化等等，总共 12 组对比实验，这里不再一一展示。总之，研究根据所有实验结果计算得出：

人们看不到最新的实时图像，而是最近 15 秒左右所有信息做平滑处理的结果。

论文作者 Mauro Manassi 和 David Whitney，来自 UC 伯克利。他们认为这种大脑这种机制算是一种“偷懒”，或拖延症，不过有两点好处。

一个是可以节能。实时处理每一帧视觉信息需要不停调动大量的视觉神经元，消耗太大。

另一个是带来稳定的认知。如果实时更新图像，人类会感觉世界过于混乱和不稳定。光影、透视的轻微变化都会让人无法确定眼前物体与之前是否为同一个，根本没法正常生活。

但是也有坏处

这种延迟和模糊机制在大部分日常生活场景中都有积极作用，但当需要绝对精确的视觉信息时也会产生问题。

同一个团队的另一项研究发现，当放射科医生检查 X 光片时，不仅基于当前片子做判断，还受之前片子的影响。由此产生的错误率在 3%-5% 左右，会对患者造成误诊，影响治疗甚至危及生命。

不知道这是否意味着，把这些要求精确性的任务交给没有延迟机制的 AI 来做，会更有优势？最后，可以来试试你自己会不会变化盲视，看看用多长时间能找出这张图片前后的不同。

论文地址

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abk2480

参考链接：

[1]https://theconversation.com/everything-we-see-is-a-mash-up-of-the-brains-last-15-seconds-of-visual-information-175577

[2]https://link.springer.com/article/10.1186/s41235-021-00331-z