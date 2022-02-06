天津集成电路产业链 2021 年增加值同比增长 56%，今年 1-2 月预计同比增长 17% 以上

2 月 6 日，据天津广播新闻中心消息，2021 年天津市集成电路产业链增加值同比增长 56%，增速位居 12 条重点产业链之首。今年开年，尽管受疫情影响，但集成电路产业链依然保持强劲势头，预计 1-2 月产值将同比增长 17% 以上。

据悉，2021 年，天津市市深入实施“制造业立市”战略，坚持以产业链为核心抓手，全面实施“链长制”，集中攻坚信创、高端装备等 12 条重点产业链，逐链编制工作方案，推进产业基础高级化、产业链现代化，对制造业做大做强做优形成了有力支撑。

早在 1 月 25 日，央视网就曾报道，随着天津本轮疫情的社会面病例清零，为保障企业生产，天津发布了一系列保民生、稳运行的政策措施，将汽车与新能源汽车、集成电路、新能源、绿色石化、轻纺等 5 条产业链作为首批推动复工复产产业链。

目前，集成电路产业链上龙头企业正在全力保生产、抢进度。

恩智浦半导体（天津）有限公司是目前国内规模及产值最大的集成电路封装测试企业之一，主要生产销售汽车芯片。疫情发生后，市工信局主动与企业对接，为企业开具车辆通行证，并协调津南供应商，确保企业稳定生产。

在中芯国际集成电路制造（天津）有限公司，相关负责人表示，市工信局和西青区政府在疫情期间，为公司协调 34 张车辆通行证，确保生产材料、相关工艺原料等的运输供应。据了解，中芯国际（天津）公司 2021 年企业产值超 40 亿元，增速超 30%。今年 3 月，扩建的新厂房将开始装修，计划三季度试产，全年产值将进一步增长。

天津市工信局将继续落实好应急响应机制，专班、产业链人员针对连续生产、提前开工企业可能遇到的用工、交通等问题，做好预案，保障企业顺利生产经营。