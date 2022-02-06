Dell'Oro Group：Wi-Fi 7 将在 2023 年面世，Wi-Fi 6E 或将成为过渡品

IT之家 2 月 6 日消息，全球知名咨询机构 Dell'Oro Group 报告指出，由于供应限制，2021 年下半年的 Wi-Fi 出货量（不包括中国）显著受限。随着 Wi-Fi 7 产品最早在 2023 年面世，预计用户将会直接绕过 6E。

“尽管制造商在 2021 年年中推出了 Wi-Fi 6E 产品，但这些产品要么没有，要么都缺货。供应限制使得制造商将重点放在通过重新设计这些型号，使其更容易获得的组件，使受欢迎的型号的可用性，”该机构创始人、首席执行官和无线局域网分析师 Tam Dell 'Oro 表示，“我们对系统集成商的采访表明，用户要的是 Wi-Fi-6，而不是 6E。因此，如果企业必须优先考虑他们的生产，Wi-Fi-6 将是优先考虑的。由于供应限制，2021 年下半年 (不包括中国) 的 Wi-Fi 出货量严重受限。行业认为，在 2022 年底之前，限制条件不会放松。随着 Wi-Fi 7 产品最早于 2023 年上市，我们预计用户将绕过 6E。”

“除了供应限制影响了 Wi-Fi - 6E 的普及速度外，我们还了解到，在 6Ghz 频段内运行的法规也同样正在阻碍部署进程。合规流程尚未标准化，也不容易实施，”他表示。

Dell'Oro Group 给出的无线局域网五年预测报告的其他要点包括：