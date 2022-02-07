特斯拉日本年销量大增，分析师称其成一种身份象征

北京时间 2 月 7 日早间消息，据报道，生活在日本东京的 Tatsuya Arai 今年 36 岁，是个企业家，他过去没觉得买辆车有多好，不过在 Youtube 网站上看到了特斯拉 Model 3 的视频后，他的想法发生了变化。他从东京市繁华的涩谷地区搬家到一个水边的区域，需要一个代步工具，Model 3 看上去是非常理想的选择，尤其是流线型的外观设计，以及颇具创新的操控面板。

Tatsuya Arai 说道：“我简直是买了一个电子玩具。”

随后，Arai 成为日本社会还比较少见的纯电车车主群体。目前，在日本社会汽车销量中，纯电车只占到 1%，远远低于中国和欧洲一些国家，不过日本纯电车市场开始启动。

2021 年，日本新注册的进口纯电车数量翻了三倍，达到了 8610 辆，考虑到日本汽车市场整体低迷，这个数字背后是一个很重要的消费趋势变化。

日本拥有较高的人均国民收入，消费者一直以来青睐欧洲高端车，比如奔驰。由此看来，日本自然而然是特斯拉的一个重要目标市场。早在 2010 年，特斯拉首席执行官马斯克就曾预言，有朝一日，日本将成为特斯拉全球第二大市场，仅次于美国。

过去看好混动车

不过时至今日，日本依然不敢对于纯电车依赖太重。要知道，大约十年前，日产公司就推出了经典纯电车车型 Leaf，但是市场启动依然艰难。

过去，日本的汽车制造商和政府部门并不青睐纯电车，而是看好混动车。大约 25 年前，丰田公司推出了先驱混动车型 Prious，日本认为油电混合动力是一种更加经济的模式。

今天，在全世界向纯电车转型的压力下，日本汽车行业出现了变化。随着美国通用汽车、德国大众集团等对手纷纷宣布放弃燃油车和内燃机的远期目标，日本的“两田一产”（丰田本田日产）也纷纷推出了纯电车战略。

日本已经宣布将在 2050 年实现碳中和，日本政府也改变了观点，不再像过去那样一味捍卫本国汽车行业的做法。按计划，到 2030 年，日本需要将碳排放量在 2013 年的水平之上削减一半，日本计划在 2030 年代中期停止销售燃油车。

与此同时，日本政府正在提高纯电车的可负担性。去年底，政府将纯电车的消费补贴翻了一倍，最高可达 80 万日元（相当于 7000 美元）。

日本的电动车市场长期以来被丰田的 Prius 混动车和日产 Leaf（已经成为全世界第一款大众市场主流纯电车）占领。不过，日本政府提高补贴的消息，让海外汽车品牌颇为兴奋。

德国大众集团日本公司的总裁沙佩思（Matthias Shapers）表示，在日本汽车市场，面向零排放纯电车的转移尚未发生，但是一旦发生，速度将会很快。沙佩思也提到，在中国台湾地区市场，特斯拉纯电车的销量也越来越好，这里还出现了一批特斯拉的供应商。

年轻人和富人青睐

一些分析师指出，特斯拉纯电车在日本的年轻人和富人阶层很受欢迎，这些人往往居住在城市，充电较为方便，他们也很欣赏特斯拉掌门人马斯克特立独行的风格。

去年，特斯拉在全球一共交付了 93.6 万辆纯电车，同比增长 87%。需要指出的是，因为芯片供应短缺，特斯拉一度遭遇了停产。

日本“东京 Tokai 研究公司”的分析师 Seiji Sugiura 表示，特斯拉的股价超过丰田公司，这个重大事件大大提升了特斯拉在日本人中的知名度，特斯拉甚至在日本已经成为一种身份象征。

市场研究公司“IHS Markit”表示，特斯拉 2021 年在日本一共销售了 5200 辆车，较 2020 年的 1900 辆增长超 174%。不过该机构表示，特斯拉纯电车今年在日本的销售可能会出现暂缓，原因是一些潜在买家等待新款 Model Y 大约年底在日本上市。

特斯拉的降价举动也提高了对日本消费者的吸引力。去年 2 月，特斯拉日本公司宣布，将长程版 Model 3 的价格下调 24%，至大约 500 万日元，此次调价也是为了和中国市场保持相同降价节奏。

在德国柏林，特斯拉正在建设欧洲地区的第一个纯电车工厂，预计很快将宣布竣工投产。另外一个在美国得克萨斯州奥斯汀建设的工厂，也将很快投产。

市场研究公司“Sino Auto Insights”创始人涂乐表示，随着特斯拉柏林工厂投产，2022 年，该公司在中国生产的纯电车将有很大一部分供应日本、韩国、印度等市场。这位分析师预测，特斯拉在日本还会有更多的降价。

难啃的市场

不过，也有分析师认为，特斯拉要在日本实质性扩大份额将很困难，尤其是日本汽车业正在向纯电车大笔投资。在日本，特斯拉已经有了一些年轻粉丝群，不过整体品牌知名度还不高。另外，日本人已经习惯了汽车经销商完善的“白手套”全程服务，可能不适应特斯拉与众不同的直销模式。

日本汽车咨询公司 Carnorama 的分析师 Takeshi Miyao 表示，特斯拉在日本将面临艰苦战斗，“日本汽车厂商在全球实力很强，在本土实力更加强大，对于海外汽车品牌来说，日本是一个很难啃的市场。”

这位分析师预测，丰田公司在去年推出的纯电 SUV 系列“bZ”，将成为特斯拉的强劲对手。丰田之前已经宣布，将投资 350 亿美元向纯电车转型。

日产公司和合作盟友雷诺以及三菱汽车准备在未来五年内一共投资 230 亿欧元（约为 260 亿美元），从而在 2030 年时候具备 35 款纯电车车型。

充电站的本土优势

在谈到建设充电站方面，日本本土厂商更有优势。他们在日本全国，尤其是乡村地区拥有庞大的经销商网络。日产已经建设了一个充电站网络，未来还准备加密充电站，这也是日产总投资 200 亿日元的全球充电站网络计划的一部分。此外，丰田已经宣布，到 2025 年，将会在日本所有的经销商安装充电桩。

特斯拉在日本的充电站主要在大城市，该公司没有披露在 2022 年的建设计划。但是官方网站招聘信息显示，特斯拉正在招聘一名经理，专门负责增加日本的充电站。

大众集团日本公司表示，将建设日本最大的快速充电网络，今年底将在 200 个充电站安装 90 到 150 千瓦的充电桩。这些快速充电桩每一个的安装成本就高达 2500 万日元。

汽车巨头 Stellantis（标致、雪铁龙的母公司）也开始和日本的能源供应商洽谈，准备扩大充电网络。Stellantis 日本公司的首席执行官翰格斯托姆（Pontus Haggstrom）表示，在充电站网络建设上，希望日本政府能够扮演更主动角色。

这位高管表示，考虑到充电基础设施，这并不是汽车厂商应该做的事情，这是政府需要做工作的地方。

特斯拉纯电车车主 Arai 表示，Model 3 的续航里程有 547 公里，自己已经很满意。虽然他希望特斯拉能够沿着日本高速公路增加充电站，但是特斯拉的种种黑科技淡化了充电不方便的瑕疵。Arai 提到的黑科技包括远程汽车系统软件升级，利用智能手机锁车等。

Arai 说道：“每一天，我都看到更多的日本人成为特斯拉车主。”