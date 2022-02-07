即将预装在 Win11，微软 Windows Terminal 预览版 1.13 发布：采用全新文本渲染引擎

IT之家 2 月 7 日消息，如果你喜欢命令行界面（CLI），Windows Terminal 终端是一个必不可少的工具，而且我们已经知道，微软希望很快将其作为 Windows 11 的默认 CLI 体验。现在微软已经发布了 Windows Terminal Preview 1.13 版本。

Windows Terminal 预览版 1.13 包括经过改造的设置界面，由于采用了 WinUI 2.6，该界面已经更新为与 Windows 11 的设计语言一致。还有新的配置文件设置，使你能够以管理员身份自动启动一个配置文件。如果你在一个不高的窗口中操作，启动这个配置文件将打开一个新窗口。然而，如果你已经在一个升高的窗口中，启动管理员配置文件将在同一窗口中打开。还有新的“提权”参数，以满足一些 Windows 终端命令的这种配置。

有趣的是，微软还引入了新的文本渲染引擎。该公司指出，在大多数使用情况下，性能优势并不明显，但在一些边缘情况下，例如要显示大量颜色的情况，会有明显的性能提升。在这些情况下，更新的渲染引擎将以面板的刷新率绘制和显示你的文本。尽管如此，微软已经提醒说，由于这是一个预览版和正在进行的工作，它在这一点上略显不稳定，并不具备现有引擎的所有功能。目前，它可以通过设置启用，但微软将随着时间的推移不断改进它，直到它准备好取代当前的文本渲染引擎。该公司还指出，

“我们承认这个功能始于在 2021 年夏天引起的一场风波。当面对被告知我们的渲染管线有糟糕的性能时，我们转向内部。我们依靠现有的经验，在很大程度上依靠合作伙伴团队的工作，得出 DirectWrite 通用渲染器是最适合我们产品的结论。我们错了。因此，我们把这个实验性的渲染器作为橄榄枝献给社区。我们知道还有很多东西需要学习，但我们希望你能接受我们的道歉，并理解我们是有能力并愿意从过去的错误中学习的人类，来支持这个产品。谢谢你坚持与我们合作。我们努力使这成为我们都能从中学习的经验，不仅改善我们自己，而且改善我们的产品，使你们都高兴。”

除此以外，还有很多小的变化，如可定制的声音，新的动作，支持 Windows 11 中的 snap 快照布局，以及很多其他大的修复。

下面是视频：

Windows Terminal 预览版 1.13 可以从微软商店或其 GitHub 上下载。它最初将在 Windows 的预览版中测试，然后才普遍可用。还需要注意的是，安装 Windows Terminal 1.13 及以上版本所需的 Windows 10 最低支持版本已从 Build 18362（版本 19H1）改为 Build 19041（版本 20H1）。

https://devblogs.microsoft.com/commandline/windows-terminal-preview-1-13-release/