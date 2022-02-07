B站投资 SF 轻小说关联公司，持股 10%

IT之家 2 月 7 日消息，信息显示，1 月 27 日，SF 轻小说关联公司广州轻阅网络科技有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海幻电信息科技有限公司为股东，持股 10%。同时公司注册资本由 1274.09 万元人民币增加至 1415.65 万元人民币，增幅为 11.11%。

企查查信息显示，SF 轻小说是一家轻小说阅读和写作平台，公司成立于 2012 年，法定代表人为吴粼粼，经营范围包含：游戏软件设计制作；数字动漫制作；多媒体设计服务；软件开发等。