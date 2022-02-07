截至 2021 年底，我国非化石能源发电装机容量首超煤电

IT之家 2 月 7 日消息，据人民日报报道，中国电力企业联合会近日发布的《2021—2022 年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2021 年，我国高技术及装备制造业用电量同比增长 15.7%，增速在制造业中保持领先。其中，部分新兴制造业行业用电量高速增长，医疗仪器设备及器械制造、风能原动设备制造、新能源车整车制造、光伏设备及元器件制造的用电量同比分别增长 24.9%、25.4%、46.8% 和 91.3%，反映出制造业延续转型升级态势。

IT之家了解到，电力生产供应方面，绿色低碳发展趋势凸显。从累计装机看，截至 2021 年底，全口径非化石能源发电装机容量达到 11.2 亿千瓦、煤电 11.1 亿千瓦，占总发电装机容量的比重分别为 47%、46.7%。这是全口径非化石能源发电装机容量首次超过煤电。

此外，全口径并网太阳能发电、风电发电量同比分别增长 25.2% 和 40.5%。全口径非化石能源发电量 2.90 万亿千瓦时，同比增长 12.0%；占全口径总发电量的比重为 34.6%，同比提高 0.7 个百分点。全口径煤电发电量 5.03 万亿千瓦时，同比增长 8.6%，占全口径总发电量的比重为 60.0%，同比降低 0.7 个百分点。无论从装机规模看还是从发电量看，煤电仍然是当前我国电力供应的最主要电源，也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。

中国电力企业联合会预测，在新能源快速发展带动下，预计 2022 年基建新增装机规模将创历年新高，全年基建新增发电装机容量 2.3 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产 1.8 亿千瓦左右。预计 2022 年底全口径发电装机容量达到 26 亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机合计达到 13 亿千瓦左右，将有望首次达到总装机规模的一半。水电 4.1 亿千瓦、并网风电 3.8 亿千瓦、并网太阳能发电 4.0 亿千瓦、核电 5557 万千瓦、生物质发电 4500 万千瓦左右。煤电装机容量 11.4 亿千瓦左右。