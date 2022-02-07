报告：2021 年 AI 岗年薪下降 8.9%，收入不及 2018 年

在全球最热门、发展最快速的 AI 领域，去年平均薪资反倒下降了？

据 IEEE Spectrum 报道，2021 年全美技术人员的平均年薪上涨了 6.9%，从五位数（97859 美元，约 62 万人民币）突破到了六位数：104566 美元（约 66 万人民币）。

然而相比 2020 年，机器学习、自然语言处理和人工智能这三领域的薪资分别降低了 2.1%、7.8% 和 8.9%，降幅超 11739 美元。

△ 图表源自 IEEE

在人工智能大爆发的这几年，似乎是第一次出现行业薪资下滑的迹象。

这份报告来自于 Dice，是一个偏科技行业的求职招聘网站。我们就顺着源报告一探究竟，顺便看看还有哪些值得关注的数据。

AI 薪资整体下降

先来看看 3 个 AI 相关的领域：人工智能、自然语言处理、机器学习和深度学习。

△数据来源：Dice

可以看见，无论是 AI、NLP 还是 ML，在 2018-2020 年三年间都在持续增长，然而到了 2021 年，全部出现了年薪下降的趋势。

2021 年人工智能年薪比 2020 年降低了 8.9%，甚至比 2018 年的 120709 美元还低（2021 年整体是 120168 美元）。

此外 NLP 领域整体年薪相比 2020 年降低 7.8%，机器学习同比降低 2.1%，也都呈现下降趋势。

更早一点，深度学习是从 2020 年就开始大幅下跌（2018 年参与调查人数少于 100 名，不计入统计），相比 2019 年降低了 12.8%。

2021 年虽然稍有回升，但相比 2019 年仍然是下降了 9.3%。

值得注意的是，这样的趋势不止发生在 NLP、ML 等领域。与 AI 相关的大数据、数据科学领域，在 2021 年同样出现了下降趋势。

△数据来源：Dice

其中，数据科学在 2018-2020 年三年间呈现稳定增长趋势，然而 2021 年相比 2020 年却下降了 3.1%；大数据同比也下降了 1.3%。

难道科技行业的好日子到顶了？其实这只是 AI 领域的趋势，2021 年科技行业的整体反而是向好的。

科技领域整体薪资上升

事实上，据 Dice 统计，2021 年的科技行业不仅年薪整体上涨，而且首次平均达到了 6 位数（美元）以上：

△图片来源：IEEE

据 Dice 统计，相比 2020 年，2021 年的薪资平均上涨了 6707 美元，增幅达到 6.9%：

同时，科技行业在 2021 年的失业率也创下新低。

细分到岗位上来看，除了 IT 管理层 （CEO、CTO、CIO 等，平均年薪 151983 美元）外，系统架构师和云工程师最吃香。

其中，系统管理员（Systems Administrator，6.2%）和系统架构师（5.1%）的工资同比大幅增长，此外专注于网站构建的软件开发人员（8%）和 UI / UX 设计师（10.1%），也出现了显著增长。

整体而言，不少岗位的薪资基本都上升了（大部分是绿色）：

△ 图表源自 Dice

其中，增长最快的岗位是 Web 开发工程师，以 21.3% 的增幅甩了后面几名一大截。此外，DBA（数据库管理员）、数据分析师和技术支持的潜力也不可小觑。

△ 图表源自 Dice

所有岗位里，除了数据架构师（统计数据小于 100，参考性不强），没有降幅很明显的，基本也就降一个百分点左右。

对于 AI 领域这种“反常”现象，Dice 的 CMO Michelle Marian 认为，可能是因为学习 AI 技能的人才变多了：由于人才储备增加，相应薪资就降低了。

我们又看了看报告中一些其他的数据，发现一些有意思的点。

元宇宙领域薪资上涨

例如，相比 AI、NLP 这些领域，像 AR、VR 这些和元宇宙相关的领域，薪资却出现了一定的增长。

AR 领域这几年的年薪一直在稳定上升，2021 年相比 2019 年增幅达到 5.9%：

△数据来源：Dice

VR 领域在 2019 年曾经出现过短暂的下降，2021 年又拉升了回来，增幅相比 2019 年达到 2.1%。

除此之外，报告中也还有另外一些有趣的数据。

Solr 成最吃香的职业技能

在计算机领域，有些技能薪酬特别高，排名前三的分别是：Solr、Mokito 和 SOA（面向服务架构），平均薪资已达 14 万 + 美元（约合人民币 89 万）。

像 Solr 是企业级搜索应用服务器，也是这里面涨幅最高 （15.8%）的一个高薪技能，Mokito 则是一个开源的 mock 工具包。

据 Dice 表示，大多数公司都愿意为企业级基础设施的相关技能支付高额薪酬，尤其是和数据存储以及云相关的（比如增长第二快的云数据库 RDS）。

△ 图表源自 Dice

涨薪第一方式不是跳槽

据 Dice 统计，2021 年有 61% 的技术人员获得了加薪，且高于 2020 年的 52%。

然而，大家涨薪的原因并非来源于跳槽，而是调薪（Merit raise），占比高达 34%，至于跳槽和内部晋升分则分别占第二、三名。

当然，这些还主要是国外科技领域的数据。国内的 AI 薪资情况大致如何呢？

国内 AI 薪资情况

我们先看了看各大厂 AI 岗位的月薪，基本保持稳定，其中有部分还上升了。

例如，字节跳动的机器学习硕士薪资在 30-60k，本科则 20k 起步。

而 AI 公司商汤，据职友集统计，2021 年平均工资 31355 元 / 月，相比 2020 年的 27846 元 / 月上涨了 13%。

关于 AI 岗位的平均月薪，目前都在 35~56k 左右，基本超出平均工资：

当然，这也只是国内部分大厂的 AI 薪资情况。据拉勾网统计，国内的人工智能行业，薪资整体仍然呈上升趋势。2021 年，包括算法工程师、大数据开发工程师在内的岗位薪资整体上升，其中前者涨幅 56%，后者涨幅 58%。

另一方面，国内对于 AI 领域的岗位需求也仍然在扩张。2021 年，拉勾网统计关于人工智能行业的岗位需求量，同比增长 95%：

△图源：拉勾数据研究院

全部看下来，这些统计报告与你的实际感受有差异吗？或者说，在 AI 或其他科技行业工作的小伙伴，薪资是否发生了变化？