斐济官员：SpaceX 正帮助恢复汤加网络连接

2 月 7 日消息，据外媒报道，斐济官员于当地时间周一证实，世界首富埃隆・马斯克 (Elon Musk) 旗下太空探索技术公司 SpaceX 的工程师，正在帮助恢复该国与太平洋岛国汤加的互联网连接。

汤加洪阿哈阿帕伊 (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai) 火山 1 月 15 日喷发引发海啸，摧毁了附近的村庄和度假村，并切断了该国与外界唯一的光纤通信电缆。

斐济总检察长艾雅兹・赛义德-海尤姆 (Aiyaz Sayed-Khaiyum) 在推特上证实：“SpaceX 在 1 月 20 日申请了临时紧急电信许可证，其唯一目的是能够提供互联网网关。该公司工程师团队目前正在斐济建立网关，以重新将汤加与外部世界连接起来。”

星链是 SpaceX 旗下的太空互联网部门。今年 1 月，马斯克本人曾在推特上提到，星链或许能为汤加提供帮助。SpaceX 介入的工作时间尚不清楚，尽管斐济广播公司援引赛义德-海尤姆的话说，工程师们将在斐济运营 1 个地面站六个月时间。

此前，新西兰国会议员谢恩・雷蒂博士（Dr Shane Reti）曾向马斯克发文，请求帮助向汤加提供星链卫星技术。这项技术使用卫星向世界各地的偏远地区提供互联网接入。马斯克回复称愿意提供帮助，并在推特上询问汤加当地政府是否可以明确回复他，是否需要星链网络终端。

赛义德-海尤姆表示，SpaceX 和斐济国际电信公司（Fintel）目前正在进行商业谈判，以共同定位地面站，并建设连接到斐济的互联网网关。据报道，SpaceX 也表示有兴趣在斐济提供互联网服务。

雷蒂表示：“我真的为汤加和整个太平洋地区感到高兴，因为他们将获得现代电信服务。”他始终在与汤加领事兼太平洋人民部长奥皮托・威廉・西奥 (Aupito William Sio) 保持联系，他们为听到这个消息而感到高兴。

据 Refinitiv 的航运数据显示，电缆维修船 Reliance 号已经在汤加主岛海岸外停靠了近一周时间，试图修复受损的海底电缆。

通讯改善可能为汤加人带来更多帮助，他们始终在努力与海外亲属保持联系，并帮助恢复工作，尽管这些努力受到新冠肺炎疫情封锁的阻碍。