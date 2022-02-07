上汽乘用车 1 月销量创新高：出口猛增 67.8%，新能源汽车同比增长 22.6%

2 月 7 日，上汽乘用车在微信公众号发文称，公司 1 月批售销量 6.82 万辆，同比猛增 19.2%；终端销量 8.6 万辆，同比增长 10.2%，环比增长 20.9%，创造历史同期新高，为 2022 年再攀高峰创下良好开端。

新能源方面势头良好，上汽乘用车 1 月批售销量 1.64 万辆，同比大涨 22.6%；终端销量 1.44 万辆，同比劲增 79.2%，环比增长 34.9%，继续稳固国内及全球皆处于第一阵营的优势地位。

据悉，2021 全年，上汽乘用车新能源全球销量跻身全球第七，国内第四。

此外，上汽乘用车海外市场 1 月份出口热销 2 万辆，同比猛增 67.8%，继续蝉联中国单一品牌海外销量冠军。1 月份插电混动 SUV 车型 MG eHS 杀入瑞典市场前五，创造中国品牌车型最佳战绩。

官方表示：2021 年，上汽乘用车旗下新能源产品被人民日报称为“我国汽车电动化、智能化走在世界前列”的中国品牌：特别在瑞典市场，不仅终端销量进入前四，两款热销车型还双双杀入瑞典最大媒体 Teknikens Varlds 评选出的“2021 年度十佳新车”榜单，其中纯电 SUV 车型 MG ZS EV，作为首款获得欧洲最高五星安全评级的纯电动 B 级 SUV（参考欧洲车型分级），更是一举超越特斯拉 Model Y，夺得榜单第一；在澳洲市场，插电混动 SUV 车型 MG eHS 也荣登 2021 澳洲最畅销的新车车型榜。