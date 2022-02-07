消息称 LG 拒绝将芯片开发团队移交给 LX 集团

据韩媒 TheElec 报道，LG 集团拒绝将其芯片开发团队移交给去年从其分拆出去的 LX 集团。

据悉，LX Semicon 已于 2021 年下半年向 LG 电子提出要求，希望转移 LG 集团系统集成芯片 (SIC) 中心的人员和资产。

SIC 中心在 LG 电子 CTO 的指导下，开发各种系统半导体，例如移动应用处理器和用于电视的 SoC。

自去年以来，随着 LG 电子退出智能手机业务，该中心一直专注于开发家电 SoC，同时选择台积电作为这些芯片的代工制造商。尽管如此，该中心仍有能力设计移动应用处理器和其他芯片。

消息人士称，主要设计显示驱动器 IC 的 LX Semicon 希望通过获得该中心来提高其在移动应用处理器和电源管理 IC 等其他领域的半导体业务能力。消息人士还表示，显示驱动器 IC 占 LX Semicon 当前收入的 90% 以上，LX Semicon 希望减少这种依赖。

LX Semicon 由前 LG 芯片工程师于 1999 年创立，当时名为 Silicon Works。LG 集团于 2014 年收购了该公司。自收购以来，由于对其可用于 LG 电子电视的 OLED 和液晶显示电视的显示驱动器 IC 的高需求，LX Semicon 实现了指数级增长。

2015 年，LX Semicon 的收入为 5358 亿韩元；到 2020 年，这一数字增加到 1.16 万亿韩元，是五年前收入数字的两倍多。目前，LX Semicon 拥有一千多名员工。

LX 集团一直在推动将 LX Semicon 发展成为其旗舰子公司。消息人士称，LX 集团董事长、曾任 LG 半导体 CEO 的具本俊（Koo Bon-joon）对芯片业务有着浓厚的兴趣，这反映在 LX 集团要求获得 SIC 中心的要求上。

然而，LG 电子拒绝了 LX Semicon 想要获得 SIC 中心的要求，因为 LG 电子认为需要通过该中心保持其自身在半导体领域的竞争力，以培育未来的业务，如自动驾驶、机器人和所谓的元宇宙。

消息人士称，LG 集团会长具光谟（Koo Kwang-mo，具本俊的侄子）拒绝了 LX 集团的要求。

过去，LG 电子曾考虑将 SIC 中心移交给 Silicon Works，但该计划因 Silicon Works 的规模不足以容纳该中心而被取消。