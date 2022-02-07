外资力挺联发科：一致调高目标价，花旗喊出天价新台币 1728 元

据台媒报道，联发科 2021 年财报交出亮丽成绩单，预期 2024 年潜在市场达 1,400 亿美元，未来 3 年营收年复合成长率将达 15%，三家外资纷纷喊买、调高目标价，花旗甚至给天价新台币 1728 元。

花旗认为，智能手机库存量不断上升，整体出货量有下行风险，但若担心供应链成本上升、智能手机需求疲软，影响持续获利，似乎有点多余。

花旗指出，联发科拥有良好条件，可透过改善产品结构，及利用供应紧张、提高运营效率，来扩大净利率，2022 年营收有望实现 200 亿美元，写下新里程碑，而非智能手机业务将是联发科 3 年内主要成长动力。

高盛认为，晶圆供应虽持续受到限制，但联发科透过增量代工，维持成长气势，加上受到价格上涨和产品结构迈向高价值 / 高阶产品领域，今年净利率有望扩大。

虽然市场对中国 5G 智能手机市场的饱和感到担忧，但高盛、大摩认为，其他海外市场成长强劲，5G 对其他新兴市场的渗透率应是成长动力。另考虑到整体潜在市场扩张，以及联发科智能手机、非智能手机领域的技术转移持续受惠，高盛将联发科目标价调高至新台币 1650 元。

大摩表示，联发科营收、净利率均超越预期，2021 年第四季毛利率达 49.6%，2022 全年毛利率有望突破 50%。

大摩强调，联发科是具长期成长的价值股，可透过议价能力、智能手机晶片组的价值，超越智能手机半导体供应链的其他公司，因此将目标价调高至新台币 1380 元。