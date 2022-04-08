群创光电 3 月营收 52.82 亿元，同比大跌 22.8%

群创光电今日公布，3 月营收为 239 亿新台币（约 52.82 亿元人民币），环比增长 9%，同比下跌 22.8%，3 月营收低于去年同期表现，主要原因是面板报价下滑、传统淡季，加上去年基期垫高所致。

群创表示，3 月大尺寸合并出货量共计 1198 万片，较上月增加 13.6%；中小尺寸合并出货量共计 2318 万片，较上月增加 12.3%。此外，群创今年第一季度自结合并营收 699 亿元新台币，同比减少 16.6%，环比减少 12.6%。

以出货情况来看，大尺寸合并出货量共计 3493 万片，与去年第 4 季出货量 3602 万片相比减少 3.0%；中小尺寸合并出货量共计 6684 万片，与 2021 年第 4 季出货量 3602 万片相比减少 3%，中小尺寸合并出货量共计 6684 万片，与去年第 4 季出货量 8213 万片相比减少 18.6%。

群创董事长洪进扬在 3 月的法说会上表示，公司将竞争力集中在增加产品的附加值上，近期没有建立新生产线的计划。其指出，群创将通过技术升级、扩大面板应用场景以及投资面板初创公司提高公司产品附加值。

另外，洪进扬表示，尽管群创没有建立新产能的计划，但群创与总部位于中国大陆的 SDP Global 签订了一份为期 12 年的合同，后者将在 2021 年至 2033 年期间供应基于第 10.5 代玻璃基板的 LCD 面板。