雷蛇为抗疫医护工作者推出免费“感恩盲盒”，内含鼠标、键盘、电竞椅等产品

IT之家 4 月 8 日消息，今天，雷蛇表示，疫情当前，雷蛇真挚地感谢奋战在前线的抗疫医护工作者们。即日起，雷蛇为抗疫医护工作者无偿提供“雷蛇感恩盲盒”。
雷蛇表示，抗疫医护工作者可以在雷蛇官方渠道扫码填写相关信息，雷蛇将为抗疫医护工作者无偿提供“雷蛇感恩盲盒”，共 500 份。
IT之家了解到，“雷蛇感恩盲盒”包含雷蛇水神系列电竞椅、雷蛇生产力系列、雷蛇炼狱蝰蛇系列鼠标、雷蛇魔音海妖迷你版以及雷蛇清姬系列摄像头等。其中，雷蛇水神系列电竞椅售价 3000 元。
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