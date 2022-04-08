消息称英特尔 CEO 已再次到访台积电，寻求产能支持

4 月 8 日消息，据国外媒体报，芯片巨头英特尔的 CEO 帕特・基辛格（Pat Gelsinger），近日再次到访了台积电，寻求台积电的晶圆代工产能支持。

英文媒体是在周五，报道帕特・基辛格短暂到访台积电的，但他们并未披露他具体是在何时到访的。

从报道来看，帕特・基辛格此次到访台积电，是为了寻求获得台积电的产能支持。报道也显示，帕特・基辛格寻求的，不只是确保获得他们尚未量产的 7nm 及以下先进制程工艺的产能，还包括 28nm 及其他成熟制程工艺的额外产能支持，以缓解极度紧张的供应状况。

若帕特・基辛格真如报道的那样，近日短暂到访了台积电，就将是他就任英特尔 CEO 以来，第二次到访台积电。

去年年底，在接任英特尔 CEO 之后的首次亚洲之行中，帕特・基辛格也到访了台积电，当时他同台积电的高管举行了一次闭门会议，就两家公司之间的合作进行了探讨。

当时也有外媒在报道中表示，两家公司就 3nm 工艺的代工事宜进行了探讨，但结果并未如英特尔所愿，英特尔希望能从台积电一条单独的生产线，就像台积电与苹果之间的合作一样。不过单独建立生产线的成本高，因而台积电方面希望英特尔为预订 3nm 工艺生产线支付预付款，但这并不是英特尔希望的结果。