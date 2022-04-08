SEMI 分析师：今年 12 英寸和 8 英寸晶圆产能将分别增长 11% 和 5%

据 Semiconductor Engineering 上的一篇分析文章，SEMI 分析师 Inna Skvortsova 指出，芯片行业的许多领域将受到产能和材料短缺的影响。

“具有讽刺意味的是，半导体短缺现在正在打击芯片制造商，并导致制造芯片所需设备的交货时间延长，”Skvortsova 说。“分配给设备制造商的一个芯片可能会导致每年为其他市场生产 10 万个芯片。”

▲ 图 1：半导体材料市场趋势。来源：SEMI / ISS

尽管存在短缺，但 Skvortsova 表示，今年半导体销售额将超过 6000 亿美元。尽管产能有限，但材料销售额正在走高。

在晶圆厂产能方面，Skvortsova 表示，2022 年有 75 个正在进行的晶圆厂建设项目，计划在 2023 年建设 62 个。2022 年有 28 个新的量产晶圆厂开始建设，其中包括 23 个 12 英寸晶圆厂和 5 个 8 英寸及以下晶圆厂。晶圆厂需要数年才能建成。

在产能方面：

2021 年 12 英寸产能增长 10%， 预计 2022 年增长 11% ，2023 年增长 8%，2024 年增长 9%；

8 英寸产能 2021 年增长 6%， 预计 2022 年增长 5% ，2023 年增长 3%，2024 年增长 2%；

2022 年内存容量增长 7% ，2023 年增长 3%，2024 年增长 5%；

功率相关产能将在 2022 年增长 12%，在 2023 年增长 8%，在 2024 年增长 8%。

▲ 图 2：按地区划分的 8 英寸及以下产能

▲ 图 3：按地区划分的 12 英寸产能

“行业前景相当强劲和乐观，”Skvortsova 说。“到 2022 年，预计半导体将呈现出非常强劲和健康的增长。预计半导体材料和设备市场的增长也将超过上一年的业绩，而且所有这些都将创下历史新高。然而，所有这些潜力也还存在不确定性。供应链挑战依然存在。原材料和运输成本增加引起的通货膨胀可能会对这些目标产生不利影响。”