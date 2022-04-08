TCL 华星：武汉华星 t3 扩产项目预计于明年 6 月投产

4 月 8 日，TCL 华星称，武汉光谷的 TCL 华星 t3 扩产项目目前正在加快建设，预计于 2023 年 6 月建成。投产后，将在现有 5.5 万片 / 月的基础上，新增加 4.5 万片的产能，使武汉华星这一全球最大的低温多晶硅生产工厂得到进一步扩产。

据悉，2018 年下半年以来，武汉华星 t3 工厂产能和出货量持续提升，其中第四季度实现满产满销，出货量达到 2480 万片，排名全球第三、国内第二，增长速度全球第一，全球前六大手机品牌客户的出货量已占据该公司总出货量的 80%。

资料显示，武汉华星是湖北民营企业 30 强，2014 年落地光谷，2014 年投资 200 亿建设 t3 项目，2017 年投资 407 亿建设 t4 项目，去年底投资 150 亿元建设的 t5 项目（华星光电第 6 代半导体新型显示器件生产线扩产项目）是对现有 t3 项目的扩产，主要生产中小尺寸高附加值 IT 显示屏、车载显示器 VR 显示面板等，将在 t3 现有产能基础上提升近一倍。

2021 年，武汉华星光电实现营收 181 亿元，产值 179.7 亿元，同比增长约 20%。LTPS 平板面板出货量全球第一，LTPS 笔记本面板出货量全球第二，小尺寸 LTPS 手机面板与柔性 AMOLED 手机面板出货量全球前四。