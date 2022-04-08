部分锂电材料报价再度走低，锰酸锂跌 1000 元 / 吨

4 月 8 日，财联社援引上海钢联数据报道称，部分锂电材料报价再度走低，镍豆价格下跌 190 元 / 吨，均价报 23.31 万元 / 吨；电解钴跌 4000 元 / 吨；硫酸钴跌 1500 元 / 吨；锰酸锂跌 1000 元 / 吨。

笔者盘点发现，自去年年初以来，锂材价格持续上涨，特别是去年四季度至今，锂材价格呈现出疯涨状态，此前多位受访者表示，锂材价格一天一个价，部分核心产品每周上涨数万元每吨已成为常态，甚至是相差半天，价格都会有较大差异。

日前有多位产业链人士表示，目前锂材价格严重偏离正常轨道，不排除市场存在囤积居奇的投机倒把行为。在此前举办的第八届汽车百人峰会上，多位专家呼吁政府部门出台相关政策，采取有力措施保障锂电产业链。政府代表也在会上指出，要坚决打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为。

由于锂材涨幅较大，动力电池企业发起多轮涨价，并导致下游主机厂难以承受住成本压力进而纷纷涨价。有业内人士表示，主机厂对动力电池成本持续上涨的抵触情绪越来越大，部分主机厂因亏损甚至暂停接单。近日，中国科学院院士欧阳明高在汽车百人论坛上指出，锂电产业链涨价乱象会对汽车产业链造成重大影响，其呼吁政府部门台相关政策，采取有力措施，打击囤积居奇，抑制短期大幅波动。

业内人士表示，近期已有工信部、发改委价格司等相关部门在约谈锂盐企业。目前包括碳酸锂等核心锂材的价格已经处于下跌状态。笔者也从无锡电子盘了解到，部分锂材产品大宗交易价格自 3 月初达到峰值后，已经开始下滑。

分析认为，产能快速释放，是造成部分锂材近期市场价格出现回调的原因之一，六氟磷酸锂已成为其中的典型代表。不过“需求量也在增长，短期内仍存在供需紧张情况，整体看，年内锂材价格可能会有进一步回落，但仍保持一定稳定性。如果出现不确定因素，也不排除价格上涨的可能。”另一位业内人士表示。