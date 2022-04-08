“插手”美社交巨头引担忧，Twitter 新董事马斯克将亲自讲解

北京时间 4 月 8 日消息，Twitter 发言人周四证实，公司很快将与新董事埃隆・马斯克 (Elon Musk) 举行一场“问我任何问题”(AMA) 会议，回答员工的问题。

▲ 马斯克

在马斯克披露他已持有 9.2% Twitter 股份后，一些 Twitter 员工对于公司任命他为董事感到担忧。而且，多名 Twitter 员工对马斯克参与公司事务表示了愤怒和失望。上个月，马斯克批评 Twitter 未能“坚持言论自由原则”，并破坏民主。

“我们常说，Twitter 呈现的是现在正在发生的事情，人们正在谈论的事情。许多情况下，在 Twitter 内部的我们也是正在发生的事情和人们正在谈论的事情。本周的情况就是如此，”Twitter CEO 帕拉格・阿格拉沃尔 (Parag Agrawal) 周四在一封全公司范围的电子邮件中表示，“在我们宣布了新董事任命之后，你们中的许多人都对马斯克产生了不同疑问，我欢迎你们向他提问。”

周二，阿格拉沃尔发布推文欢迎马斯克加入 Twitter 董事会。作为回应，马斯克表示，他“期待与阿格拉沃尔和 Twitter 董事会合作，在未来几个月对 Twitter 做出重大改进！”