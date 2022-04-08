全球首款天玑 1300 手机一加 Nord 2T 曝光：后置不对称三摄

IT之家 4 月 8 日消息，爆料者 @Yogesh Brar 曝光了一加 Nord 2T 渲染图以及配置信息。据悉，该机采用了前置挖孔的直屏方案，后置不对称三摄。虽然前脸与一加 Nord 2 相差不大但后部这种设计可谓独特。

据称，一加 Nord 2T 将搭载联发科天玑 1300 芯片，这有望成为全球第一款天玑 1300 机型。

此外，该机采用 6.43 英寸 FHD + 分辨率 90Hz 刷新率 AMOLED 屏，支持 HDR10+，配备 12GB LPDDR4X RAM 和 256GB 的 UFS 3.1 存储，后置 5000 万像素的索尼 IMX766 主摄，支持 OIS 光学防抖，辅以 8MP 超广角 (IMX355) 和 2MP 景深镜头，前置 3200 万像素镜头（IMX709），预装基于 Android 12 的 OxygenOS 12.1 系统，电池容量为 4500mAh+80W 快充，配备静音滑块和立体声扬声器，支持杜比音频。

IT之家了解到，天玑 1300 基于台积电 6nm 工艺制程打造而成，CPU 包含 4 个 Cortex-A78 大核，其中 1 个 Cortex-A78 作为超大核主频达 3.0GHz，还有 4 个主频为 2.0GHz 的 Cortex A55 核心，GPU 为 ARM Mali-G77 MC9。