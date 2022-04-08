SpaceX：Ax-1 私人航天任务即将发射，国际空间站将迎来首个纯游客乘组

IT之家 4 月 8 日消息，北京时间今晚 23 时 17 分，来自美国，加拿大，以色列的四名太空游客将搭乘 SpaceX 奋进号龙飞船从肯尼迪航天中心 39A 发射台起飞前往国际空间站，现在 SpaceX 表示已准备好发射。

IT之家了解到，这次任务被命名为“公理 1 号”（AX-1），也是国际空间站历史上迎接的第一个纯游客乘组，一行人中没有任何一位现任职业宇航员。

按计划，4 名游客将在国际空间站与站内职业宇航员一起参加科教工作，并在 8 天之后返回地球。他们将在 8 天的空间站停留期间进行 25 项不同的科学实验，并尽量减少对空间站现有机组人员的“干扰”。

值得一提的是，此次任务是奋进号龙飞船的第三次飞行，所使用的 B1062.5 猎鹰火箭也是一枚“五手”火箭。

目前四名游客已经进入龙飞船太空舱，除去 NASA 前宇航员迈克尔・洛佩斯-阿莱格里亚外，其余四位均为首次太空飞行，三位被认为已经为各自的座位支付了约 5500 万美元。

据悉，Axiom-1 最初原定于 2021 年底发射，后续推迟至 2022 年 2 月 21 日，随后推迟到 3 月 30 日、4 月 1 日、4 月 3 日、4 月 6 日，现在又推迟到 4 月 8 日.，然而官方只对其中两次进行了解释。

Axiom Space 依然没有解释其延迟的原因，仅表示“团队正在继续进行发射前处理工作”，现在计划于 4 月 5 日进行，比计划晚两天。因此，“干式彩排”以及原定于 4 月 4 日进行的猎鹰 9 号静态火灾测试活动被推迟至 4 月 6 日。

不出意外的话，Axiom-1 飞行任务将于 4 月 8 日（星期五）美国东部时间上午 11:17（世界标准时间 15:17）起飞，乘着龙飞船在美国东部时间周六上午 7:30 左右与国际空间站会合。