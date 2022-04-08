像素赛博朋克风推理解谜游戏《牛车水侦探社》上线 Steam

IT之家 4 月 8 日消息，《牛车水侦探社（Chinatown Detective Agency）》现已上架 Steam，官方称这是一款黑暗赛博风的点击式冒险游戏，融合了精美的复古设计与创新式游戏机制。

IT之家了解到，在这款游戏里，你扮演的前警界人员 Amira Darma 在辞职后开了一家侦探社。挑选客户，游历全球，通过真实世界的调查解开危险的案件。

游戏介绍：

午夜的新加坡。你的线人没有出现，你的客户想要答案，你的银行账户空空如也。这一切将都你推向达摩克利斯剑的利刃边缘。欢迎来到 2037 年，欢迎来到《Chinatown Detective Agency》。



这是一个分崩离析的世界，全球经济经历了长达十余年的持续低迷。新加坡是仅存的仍拥有社会秩序的最后一个避难地。但即使在这里，政府也在崩溃的边缘垂死挣扎。这正是你大展拳脚的好机会。你是 Amira Darma，曾是一名警界新星，现在则是一家位于唐人街中心地带的私家侦探社的经营者。此时，你的第一名客户正走入侦探社大门……

这款游戏最低配置要求为 GT 750M 显卡，支持简中，售价为 68 元，支持 Windows 和 macOS 系统。

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