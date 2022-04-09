《穿越火线》上线全新被盗申诉功能，已覆盖超 80% 的历史被盗申诉

IT之家 4 月 9 日消息，腾讯游戏安全中心宣布，《穿越火线》（简称：CF）在各位 CFer 的陪伴下已经走过了匆匆数年。为提供更加公平的游戏体验，近期 CF 安全运营团队于微信公众号【腾讯游戏安全中心】中上线全新被盗申诉功能。

据介绍，全新功能不仅将坚持对各大外挂软件进行高压打击，维护广大玩家用户游戏的公平竞技性，也将维护部分被盗号后非本人开启外挂却遭封禁 CFer 的权益。

申诉功能上线后，如果申诉的 CFer 满足被盗号的判定条件，且符合官方的判定数据模型，那么就会对该 CFer 解封账号。

例如被盗号后非本人开启外挂却遭封禁处罚的 CFer 只需关注微信公众号【腾讯游戏安全中心】点击【自助服务】，再选择【被盗服务】即可自助填写资料进行申诉，整体操作简单明了，有需要的玩家可以通过上述方式尝试解除封禁。

IT之家了解到，腾讯游戏安全中心表示，自被盗申诉、登录保护、异地登录方案上线以来，已逐步覆盖超过 80% 的历史被盗申诉，而这其中有超过一半的 Cfer 申诉成功，获得账号解封。

目前每日被盗投诉量级整体下降 60%，被盗申诉功能整体运行平稳。需要注意的是，目前仅对 2020 年 1 月 1 日后被封号的玩家开放被盗申诉功能，后续将逐步开放申诉时间范围。