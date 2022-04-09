消息称 SpaceX 送给乌克兰的星链终端是由美国政府掏的钱

IT之家 4 月 9 日消息，今年早些时候，马斯克宣布 SpaceX 将向乌克兰送去一些星链终端，而据《华盛顿邮报》的一份报告显示，美国政府掏了这笔钱，为设备和运输支付了数百万美元。

尽管 SpaceX 暗示美国在 3 月份没有提供资金将 Starlink 终端发送到乌克兰，但报告发现，美国国际开发署 (USAID) 为 1333 个星链终端总计支付了约 200 万美元。美国国际开发署在 4 月初的新闻稿中披露了它从该公司购买的终端数量，此后该新闻稿已被修改，删除了提及的购买内容。

据记者 Joey Roulette 称，SpaceX 向乌克兰捐赠了 3667 个星链终端，价值约 1000 万美元，其中还包括了与终端一起提供的三个月数据。然而，这笔捐款有可能部分得到了美国国际开发署 1500 美元 / 个采购的补贴。

《华盛顿邮报》称，目前尚不清楚乌克兰收到的是目前收费 600 美元的标准终端，还是 2 月份宣布的售价 2500 美元的高级终端。值得注意的是，最近的一份报告称，这些终端的制造成本约为 1000 美元。

此外，美国国际开发署可能也在为该互联网服务付费，星链的标准计划每月收费 110 美元，而更昂贵的终端提供的高级计划每月收费 500 美元。

《华盛顿邮报》还报道称，美国国际开发署同意支付超过 80 万美元，用于运输通过“公私合作伙伴关系”的方式运往乌克兰的 5000 个终端。

IT之家了解到，美国国际开发署在一份声明中回应《华盛顿邮报》称：“星链终端的交付是由一系列利益相关者促成的，他们的总捐款价值超过 1500 万美元。”