和支付宝微信有何不同？数字人民币 App 详细体验

终于，笔者所在的地区也开始试点数字人民币了。关于数字人民币的体验到底如何，现在得以一窥究竟。

和微信、支付宝等工具不同，数字人民币作为官方发行的法定货币，是人民币的数字化形式，天然就有更高的信用。但数字人民币 App 的使用体验到底如何？和微信、支付宝具体有什么不一样？在使用数字人民币 App 的时候需要注意什么？今天，就带大家来一探究竟吧。

数字人民币 App 怎么注册？

数字人民币 App 当前并未在全国范围内推行，只面向部分试点地区服务，因此注册是有门槛的。但与此同时，数字人民币的注册过程却是非常轻松的，输入手机号码后，选择一个提供服务的运营机构（银行），就可以开通数字人民币钱包了。

在注册的时候，有一些事项需要注意。首先，注册的时候会利用包括检测 IP 地址在内的各种手段，来确认你是否在适用开展数字人民币试点的地区，因此注册的时候务必不要有开代理等行为。

其次，注册的过程中会让你向手机中安装的 App 推送数字人民币子钱包，支持数字人民币的 App 都会罗列其中，建议全部推送，这样这些 App 就可以使用数字人民币支付了。

再者，经过简单的注册流程，所开通的数字人民币钱包属于四类钱包，额度非常有限，我们很有必要将其升级到二类钱包。下面是各类钱包的简单对比表格，表格来自于数字人民币 App 提供的信息。

一类钱包需要到银行柜台才能升级，在 App 操作，最多可以将钱包升级到二类。要如何升级呢？其实就是一个实名认证的过程。

相比默认开通的四类钱包，二类钱包绑定了你的手机号、身份证和银行卡，实名强度更高，因此也可以提供更高的额度。在数字人民币 App 的主界面当中，点击一下钞票人头，就可以进入到详情页。点击右上角的“…”菜单键进入到钱包管理界面，就可以看到升级钱包的选项了。接着，按部就班进行实名认证即可。

数字人民币 App 体验如何？

先来说说界面。

数字人民币 App 相比支付宝、微信的最直观感受，可能就是简洁了。支付宝、微信属于商业产品，因此它们的糅杂了大量和支付无关的功能，而数字人民币 App 的风格完全不同，除了本职功能，并没有其他商业推广信息。

在功能方面，数字人民币 App 支持二维码和 NFC。数字人民币 App 二维码的使用非常简单，也非常直观，向外推就是付钱，向内拉就是收钱，调出付款码或者收款码，和直觉一致。如果想要扫二维码，点击主界面右上角的图标即可。

数字人民币 App 也支持 NFC 功能。点击主界面右上角的“碰一碰”，即可调用 NFC 支付。使用数字人民币 App 的 NFC 功能，需要在系统中将该 App 设置为默认付款应用。根据 App 内的说明，苹果和安卓机的 NFC 都有支持，但只有安卓机可以碰 POS 机，苹果机目前只支持商家标签。

另外，安卓手机之间还可以碰一碰，两部手机确保同时在线或者离线，其中一台手机设置好付款金额后，另一台进入收款界面，碰一碰就可以用 NFC 完成交易，非常方便。网络刷不出二维码的时候，这个方法就能派上用场了。

数字人民币 App 钱包支持存钱到钱包内，需要注意的是支付的时候只能预先存钱进来，似乎不能直接调用银行卡，这点来得不如支付宝和微信方便。

那么在其他 App 能不能用数字人民币支付？答案是肯定的。目前国内主流的 App 已经支持数字人民币，向这些 App 推送了数字人民币子钱包后，就可以调用数字人民币 App 进行支付了。以京东为例，支付的时候会弹出数字人民币的选项，支付过程和微信支付宝无明显差异，还是很容易上手的。

在数字人民币 App 当中，可以查询到支付记录，账单一目了然。另外，数字人民币 App 也支持指纹等生物识别方案，用起来还是很方便的。

总结

总体而言，数字人民币 App 的体验大致令人满意，不过需要充钱到 App 当中才能支付这点，来得不如支付宝和微信方便。那么对于个人消费者，数字人民币有何意义呢？我们有必要使用数字人民币 App 取代微信和支付宝吗？

微信支付宝作为商业机构的产品，天然就存在将你的一切消费记录提供给商业公司的可能性。你一个月花费多少、都买些什么东西，这类数据经过商业公司的分析、筛选，所产生的价值和对个人乃至社会的影响，是难以估量的。在大数据滥用现象愈发常见的今天，由国家背书的数字人民币无疑更值得信赖。

当前数字人民币仍处于推广阶段，并未在全国范围开展服务。希望数字人民币 App 能够持续改善，在今后带来更好的体验，也为国内的商业环境带来新风吧！