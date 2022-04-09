破解老年人扫码难题，黑龙江齐齐哈尔市推出无智能手机防疫“反向扫码”

IT之家 4 月 9 日消息，据黑龙江日报报道，为解决无智能手机群体在扫码、核酸检测时手工登记存在接触风险和效率不高的问题，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区与移动公司合作，在全市率先研发出对无智能手机人员实行“反向扫码”的操作方式，现已投入应用，这一创新之举受到老年人欢迎。

据介绍，梅里斯达斡尔族区政法委负责全区核酸检测，通过与市公安局防疫大数据中心对接，根据姓名、住址、联系电话和身份证号等信息给无智能手机人员生成二维码，并制卡发放给该类群体。当无智能手机人员到采样点进行核酸采集时，只需出示个人二维码，由医务人员打开其手机上的扫码程序进行扫码，这样在医务人员手机上就能显示与持智能手机人员正常扫码同样的信息界面，并上传公安大数据中心。此做法极大地方便无智能手机人员进行核酸采样的同时，还避免了接触风险，提高了核酸采集工作效率。同时，无智能手机人员进入公共场所执行“防疫四宝”时，也可以使用“反向扫码”的操作方式。通过一码两用，全面提升了全区疫情防控的精准和各项工作实效。

通过创新运用数字技术手段，方便了百姓，也让全区疫情防控工作实现了精准高效、提档升级。目前，该区已制发 60 周岁以上 6000 人的二维码卡片，其余 1200 名老年人以及 7900 名学生的卡片将于 4 月上旬全部发放完毕。