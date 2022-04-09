美股三大指数涨跌不一，哔哩哔哩跌近 7%，叮咚买菜大跌 14%

北京时间 4 月 9 日消息，投资者对美联储本周激进加息、开始缩表的表态作出反应，10 年期美国国债利率升至 3 年来高点，美股涨跌不一。截至收盘，道指涨 137.55 点，涨幅为 0.4%，报收 34721.12 点；标普 500 指数跌 11.93 点，跌幅为 0.27%，报收 4488.28 点；纳指跌 186.3 点，跌幅为 1.34%，报收 13711 点。

热门中概股大多走低，其中哔哩哔哩跌近 7%，小鹏汽车跌超 3%。

美国主要科技巨头悉数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 知乎启动 2600 万股 A 类普通股全球发行

知乎今天美股收盘后披露启动 2600 万股 A 类普通股的全球发行工作，其中在香港特别行政区发行 260 万股（占此次发行股本的 10%）、在国际市场发行 2340 万股（占此次发行股本的 90%），并宣布以双重上市方式登陆港交所主板，股票代码为 2390。

▲ 知乎香港发行价不高于 51.8 元港币

根据超额认购情况，在香港特别行政区发行股票数量可以上调至最高 1300 万股，占到此次发行总股本的 50%。此外，献售股东授予国际承销商超额配售权，可以额外出售至多 390 万股 A 类普通股。

香港特别行政区发行价将不高于每股 A 类普通股 51.8 元港币，国际市场发行价可能不会低于香港特别行政区发行价。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 德意志银行：苹果硬件订阅服务为用户升级 iPhone 提速

德意志银行分析师西德尼・霍（Sidney Ho）当地时间星期五发表投资报告称，通过提高用户升级设备的频率，传言中的硬件订阅服务可以提振苹果利润，“但是，在我们看来，比短期提振每股收益更重要的是，恢复消费者升级 iPhone 频次的预期，促使更多消费者尝试苹果其他订阅服务”。

▲ 很少有 iPhone 用户换用 Android

西德尼・霍表示，由于很少有 iPhone 用户换用 Android，苹果 iPhone 营收已具有高度循环性，“如果硬件订阅服务获得足够用户，由于投资者会给予更传统的循环营收商业模式更高的估值，苹果股价将会上涨”。他维持对苹果股票的“买进”评级，并给予 210 美元目标股价。

摩根士丹利分析师卡蒂・休伯蒂 (Katy Huberty) 3 月 28 日曾发表投资报告称，硬件订阅服务，将促使投资者相信苹果商业模式会由一次性销售转为循环销售，是苹果对逾 10 亿现有用户“变现”的更好途径，“用户每天只须付 1 美元，就可以享用苹果硬件和服务。人们为控制其生活的科技平台付费的意愿可能会更高”。

▲ 马斯克推文：特斯拉或亲自下场冶炼锂

埃隆・马斯克 (Elon Musk) 当地时间星期五通过 Twitter 表示，由于锂的价格上涨到相当高水平，特斯拉可能大规模直接介入锂矿开采和冶炼业务，“锂价格已涨至疯狂水平，这种金属本身并不稀缺，各个地区都有分布，但开采 / 冶炼速度很慢”。

▲ 特斯拉电动汽车的锂电池

马斯克是在回复一条有关过去 20 年锂价格上涨的推文时作出上述表态的。市场研究公司 Benchmark Mineral Intelligence 的数据显示，过去一年锂价格上涨逾 480%。美国地质调查局的资料显示，美国锂矿相当丰富。锂对于电动汽车电池极其重要，因为它是最轻的金属和密度最小的固态物质，这意味着锂电池的能量重量比很高，这对于车辆至关重要。

这条推文并非是马斯克首次表露特斯拉自己冶炼锂的想法。《财富》援引知情人士的话报道称，在收购一家锂冶炼公司的交易失败后，特斯拉获得了在内华达州冶炼锂的权利。