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谷歌 Chrome 浏览器 Windows 版终于将支持“快捷键移动标签页”，Linux 和 macOS 版早已支持

2022/4/9 9:04:49 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 9 日消息，谷歌终于将在 Windows 版的 Chrome 浏览器中添加键盘快捷键重新排列标签页的功能。

这一功能已在 Linux 和 macOS 上提供多年，现在它有望在 Chrome for Windows 中出现。

Chrome Canary 102 的最新更新中，出现了在标签栏上移动标签页的专用快捷方式。用户可以按 Ctrl + Shift + Page Up/Down 将当前页面向左或向右移动。

IT之家了解到，用户此前也可以使用一些快捷键，比如按 Ctrl + Page Up / Down 在标签页之间切换，Ctrl + W 关闭页面，或 Ctrl + T 打开新页面，而移动标签页的快捷键是最新添加的。

此外，谷歌还致力于 Chrome 的其他改进和功能。例如，Chrome 浏览器将允许向网页添加注释，并将这些注释存储在专用的侧边栏中。最新的 Chrome Canary 版本已经允许用户在书签和阅读列表旁访问网络笔记。

目前，Chrome 仍然是最受欢迎的浏览器，市场份额超过 67%。微软 Edge 是桌面市场上最接近 Chrome 的竞争对手，以 9.65% 的份额排在之后。

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关键词：Chrome

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